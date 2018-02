Elezioni 2018: nei sondaggi la Lega fa il botto e sfiora la media del 20% a livello nazionale

di Alberto Maggi (Affaritaliani.it) – Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si incontrano (non di persona) per qualche minuto in tv da Lucia Annunziata e firmano una sorta di nuovo patto in diretta tra tasse, euro e no all’inciucio. Ma resta, dietro le quinte, la competizione fortissima tra il Carroccio e Forza Italia. Gli ultimi sondaggi a livello regionale preoccupano non poco Arcore e i dirigenti azzurri, anche perché il timore è che la Lega sia sottostimata a livello nazionale e, quindi, l’obiettivo di raggiungere se non superare il 20% per Salvini è a portata di mano. Ma vediamo nel dettaglio che cosa dicono i numeri. Si parte dall’8,1% nel Lazio, un dato praticamente uguale a quello di Forza Italia e di Fratelli d’Italia e che segna un incremento del 400% rispetto alle elezioni comunali di Roma. C’è poi il 5-6% stimato per la Lega in Campania, considerata la Regione del Sud più difficile per il giovane e ambizioso segretario del Carroccio. Restando nel Mezzogiorno, un 5-6% sarebbe la percentuale anche in Calabria mentre in Puglia e in Sicilia la Lega potrebbe sfiorare se non toccare quota 10%. Così come in Sardegna grazie anche all’accordo elettorale con il Partito Sardo d’Azione. Percentuali considerevoli anche in Abruzzo e Molise. Passando al Centro il partito di Salvini viene dato tra il 15 e il 20% in Umbria, Marche e Toscana con punte in alcune zone sopra il 20%. In Emilia Romagna l’obiettivo del 20% pare davvero vicino grazie soprattutto alle province di Piacenza e Parma. Al Nord il Carroccio si conferma fortissimo in Veneto, nettamente primo partito oltre il 30%. Tra il 25 e il 30% anche in Friuli Venezia Giulia e intorno al 20% in Trentino Alto Adige. In Lombardia la Lega sarebbe sul 24-25% vicinissima al Pd e comunque davanti di non pochi punti a Forza Italia. Ottimi dati arrivano anche dal Piemonte e della Liguria intorno al 25% con cifre a macchia di leopardo e forti soprattutto nelle zone di provincia. Buon 10% in Valle d’Aosta. Se questi fossero davvero i numeri a livello regionale, siccome la matematica non è un’opinione, quota 20% a livello nazionale alle Politiche per la Lega di Salvini è davvero un obiettivo raggiungibile.