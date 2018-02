L’ex sindaco di Acqui Danilo Rapetti vicario di Pichetto al vertice di Forza Italia Piemonte

Torino – In una nota diramata stamane dalla segreteria regionale piemontese di Forza Italia si legge che giovedì 9 febbraio 2018 il coordinatore regionale Gilberto Pichetto Fratin ha nominato Danilo Rapetti vicario regionale di Forza Italia per il Piemonte “al fine di portare la presenza e la voce del partito in tutti i territori della Regione”. Il nuovo coordinatore garantirà unitarietà di azione e un più agevole raccordo tra le esigenze dei territori e gli indirizzi del partito, tenendo anche presenti gli impegni istituzionali presenti e futuri del coordinatore Pichetto.