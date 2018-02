Due minorenni ricoverate all’ospedale infantile reduci da una festa di Carnevale

Alessandria – Due minorenni, accompagnate da alcuni amici, si sono presentate stanotte al pronto soccorso dell’ospedale infantile di Alessandria con vistose irritazioni al volto. Erano uscite da una festa di Carnevale fra studenti che si stava svolgendo al QBA di Viale Brigata Ravenna, un locale alessandrino frequentato da teenager. Pare che, ad un certo punto della festa, dopo mezzanotte, un giovane abbia impugnato un estintore ed abbia iniziato ad “innaffiare” i presenti, ma il getto colpiva al volto anche le due ragazzine che gli erano a poca distanza. Hanno subito gridato e si sono messe a piangere, per cui s’è temuto il peggio e sono state accompagnate in tutta fretta all’ospedale. Le loro condizioni non sono gravi mentre i carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica dei fatti per identificare i responsabili dell’incauto gesto. Non ci sarebbe tuttavia richiesta danni da parte dei genitori delle due minorenni che sono già tornate a casa. Si sarebbe trattato quindi solo d’una bravata compiuta da ragazzi forse un po’ brilli in un momento di euforia collettiva.