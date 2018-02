Da “Sgarbi Quotidiani” al Ponte Meier di Alessandria

Alessandria – Vittorio Sgarbi rifarebbe “Sgarbi Quotidiani”, a patto che altri commentatori facessero la stessa cosa come, per esempio, Cacciari con una sua “Cacciari Quotidiani” per approfondire temi che altrimenti resterebbero confinati in ambito cronachistico. Per Sgarbi i fatti e le opinioni non possono essere separati. Anche perché quella di oggi è una cronaca ormai infarcita di fake news che ha bisogno di essere commentata per fare chiarezza. Fake news come quella del foglio della Fca che scrive di uno Sgarbi “Alla ricerca di voti nelle piazze e nelle fabbriche, con banchetti e passaparola”, additandolo solo some “candidato per Forza Italia e per il posto di ministro dei Beni culturali”. Non è così perché ieri sera l’illustre ospite ha tenuto una lectio magistralis parlando soprattutto di arte, cultura e turismo, nell’ambito d’un incontro organizzato da Confartigianato e Camera di Commercio, e con gli studenti del Master gestito da Marco Novarese. E, a proposito di arte e cultura, non ha mancato di criticare il Ponte Meier, un’opera giudicata orrenda che ha sostituito un ponte storico degno di essere conservato.