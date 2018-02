Gli automobilisti in transito chiamano il 115 per segnalare un incendio, ma si trattava solo di una festa del Martedì Grasso

Alessandria – Sono state molte le segnalazioni effettuate ieri sera da alcuni automobilisti in transito sulla Circonvallazione degli Orti e in Via Pavia che hanno telefonato al 115 per segnalare un grande incendio nelle vicinanze della Motorizzazione Civile. La zona è sede di alcuni capannoni agricoli e industriali e di qualche cascina, per cui i Vigili del Fuoco sono subito partiti a bordo di due autopompe per spegnere l’incendio. Ma quando sono giunti sul posto hanno scoperto che si trattava solo di una festa del Martedì Grasso con tanto di Fuochi di Carnevale, forse un po’ troppo grossi, ma comunque innocui e sotto controllo. Tutto è finito, per fortuna, a “tarallucci e vino” coi Pompieri che hanno gradito qualche dolcetto e qualche bicchiere festeggiando per pochi minuti insieme agli altri prima di rientrare in caserma.