Tredici auto rimosse per divieto di sosta: qualche tifoso, dopo la partita di Coppa, tornerà a casa a piedi

Alessandria – Distratti per non aver notato i cartelli o perché con la testa rivolta alla propria amata nel giorno di San Valentino, oppure perché, in quanto tifosi, pensavano alla partita dei Grigi di stasera? Qualunque sia la risposta, sono 13 gli alessandrini che hanno lasciato l’auto nella zona dello stadio – dove si sta disputando l’incontro di Coppa Italia tra Alessandria e Renate – impegnando la Polizia Municipale in altrettanti interventi di rimozione tra il pomeriggio e la serata. Così i tifosi dei Grigi che hanno parcheggiato in divieto di sosta torneranno a casa a piedi, sia che la loro squadra del cuore abbia vinto, sia che abbia perso.