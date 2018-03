Camera: in Italia fino alle 19 ha votato il 58,45%, nella nostra provincia il 61,53%

Alle 19 l’affluenza alle urne in Italia per l’elezione della Camera dei Deputati è stata del 58,45% (7.895 Comuni su 7.958). Le regioni dove si è votato di più sono l’Emilia Romagna (66,15%), l’Umbria (64,77%), il Veneto (64,53%), la Toscana (63,70%), le Marche (63,64%), la Lombardia (63,32%), il Friuli (63,24%) e il Piemonte (62,02%).

In Piemonte la classifica delle province dove si è votato di più vede in testa Novara (64,07%), quindi Biella (63,84%), Vercelli (63,49%), Cuneo (63,04%), VCO (61,68%), Alessandria (61,53%), Torino (61,23%), Asti (60,11%).

Nella nostra provincia, la classifica dei grossi centri vede in testa Ovada col 63,90%, quindi Casale col 62,29%, Novi col 61,85%, Tortona col 60,68%, Acqui col 60,40%, Valenza col 59,88%, Alessandria col 58,01%.

Il Comune della provincia di Alessandria dove, fino alle 19, si è votato di più è Malvicino col 78,37%, quello dove si è votato di meno è il neonato (ottenuto dalla fusione di due Comuni) Comune di Alluvioni Piovera col 42,57%.

Per quanto riguarda le elezioni regionali si vota in Lombardia e nel Lazio.

In Lombardia fino alle 19 ha votato il 59,28%, mentre nel Lazio il 52,04%.