L’Orso Grigio ha di nuovo fame e Fischnaller suona la carica

Alessandria (Alessandria 5 – Carrarese 0) Gianmaria Zanier – Dopo i due punti gettati al vento tre giorni fa contro la Giana Erminio, ci si aspettava una prova d’orgoglio dei Grigi e così è stato. Nell’undici iniziale spazio a Bellazzini a centrocampo e a supporto dell’attacco formato dai due esterni Fischnaller e Sestu, e dalla punta centrale Chinellato. Non convocati, ovviamente, gli squalificati Gonzalez e Fissore, oltre ai “soliti” infortunati Blanchard e Cazzola. La prima occasione è per i Grigi: su punizione di Bellazzini, svetta di testa Chinellato che manda la sfera contro la traversa. Il gol è però solo rimandato, infatti al 18′, su un nuovo calcio da fermo di Bellazzini, colpo di testa di Piccolo con la palla che resta nell’area toscana. Piomba Fischnaller che castiga il portiere ospite Borra, vanificando anche il dubbio che in precedenza ci possa essere stato un possibile fallo di mano in area di un difensore gialloblu. Questa sera, però, i Grigi sembrano avere finalmente fame sul serio e, dopo un ottimo ricupero, capitan Nicco effettua un lancio per Sestu sulla fascia destra che crossa al centro ma Fischnaller di testa non inquadra la porta. Il 2-0 arriva al 26′, su calcio di rigore per un fallo subito da Bellazzini: Chinellato si incarica di battere il penalty e di destro non sbaglia. Dopo un paio di minuti, i Grigi realizzano la terza rete ancora con Fischnaller che conclude di piatto un’azione iniziata sulla fascia con un bel fraseggio tra Sestu e Nicco. Passata la mezz’ora del primo tempo, l’Alessandria potrebbe calare già il poker: prima è Chinellato di testa a mandare la palla sopra la traversa, poi è Bellazzini a farsi parare un rigore da Borra. La Carrarese, in 10 contro 11 per l’espulsione di Murolo, non da’ segni di reazione e per i padroni di casa diventa facile e, se alla fine del primo tempo Chinellato non aveva sfruttato una corta respinta di Borra su tiro di Piccolo, nella ripresa Fischnaller si dimostra ancora una volta implacabile sotto rete, stavolta su assist di testa di Nicco. All’altoatesino il pallone da portare a casa a fine gara non glielo toglierà nessuno. La “manita” arriva infine con Tommaso Bellazzini, che si riscatta dal precedente errore dal dischetto siglando il definitivo 5-0 al 69′.

Dopodiché la partita resta in ghiaccio fino alla fine, con la consueta girandola di sostituzioni. Tra meno di quattro giorni, i Grigi torneranno in Sardegna contro l’Olbia, per una gara che sarà trasmessa dall’emittente nazionale Sportitalia.

Alessandria: Vannucchi, Celjak, Sciacca, Sestu (73′ st Kadi), Nicco (73′ st Usel), Fischnaller, Piccolo (73′ st Lovric), Giosa, Bellazzini, Chinellato (58’st Russini), Gazzi. In panchina: Pop, Ranieri, Marconi, Gjura, Ragni, Gatto, Barlocco. All.: Michele Marcolini.

Carrarese: Borra, Agyei, Murolo, Tavano, Biasci (42’pt Benedini), Baraye (42’pt Coralli), Bentivegna (73′ st Cais), Cardoselli (42’pt Tentoni), Vassallo (42’pt Tortori), Ricci, Vitturini. In panchina: Lagomarsini, Andrei, Rosaia, Benedetti, Cais, Foresta, Possenti, Marchionni. All.: Silvio Baldini.

Gol: 18′ Fischnaller, 25′ rig. Chinellato, 28′ Fischnaller, 62′ Fischnaller, 68′ Bellazzini.

Arbitro: Proietti di Terni

Guardalinee: Mansi di Nocera Inferiore e Parrella di Battipaglia.

Ammoniti: Baraye, Usel, Tortori, Russini.

Espulsi: Murolo.

Angoli: 4-5.

Spettatori: 2500 circa

Le foto sono di Tony Frisina