Il giovane sardo scomparso il 28 febbraio e ritrovato ad Alessandria non vuole tornare a casa

Alessandria – La sera di martedì 20 marzo agenti delle Volanti hanno rintracciato Giovanni Antonio Cerchi (nella foto tratta dal web), prossimo ai 22 anni, il giovane sardo di Uri, in provincia di Sassari, scomparso dalla Francia. La sorella aveva sporto denuncia di scomparsa l’8 marzo. Finalmente è stato ritrovato mentre passeggiava spaesato vicino ai giardini Curiel.

Era partito per Genova, a metà gennaio, a bordo di un traghetto. Si era poi spostato per cercare un lavoro nel campo alberghiero, prima in Spagna, a Barcellona, e poi a Nizza, in Costa Azzurra. Da lì sarebbe partita l’ultima telefonata a casa, fatta alla mamma, il 28 febbraio. Da quel momento, il cellulare del ragazzo è rimasto sempre spento.

Oltre ai numerosi appelli sui social, del caso si era interessata anche la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” durante la quale i genitori avevano chiesto aiuto per il suo ritrovamento.

Ecco il testo del messaggio letto in Tv: “Si chiama Giovanni Antonio Cherchi , ma risponde al nome di Giovanni, non abbiamo sue notizie da 16 giorni, potrebbe essere in qualunque parte d’Italia o addirittura all’estero. È partito per Genova intorno al 15 gennaio e dal 28 febbraio ha il telefono spento. Quando è partito aveva dei jeans, scarpe grigie e nere e un giubbotto nero. Ha con sé uno zaino grigio marca “Invicta”. È di Uri (Sassari) in Sardegna. Ha i capelli castani e gli occhi castano-verdi. È nato il 31 marzo del 1996. Se qualcuno lo vede chiami il 112”.

Ai poliziotti ha detto solo che era rimasto senza soldi, documenti e sim del cellulare ed ha aggiunto di non voler fare rientro in Sardegna anche se, ovviamente, è stato invitato a mettersi in contatto coi familiari per tranquillizzarli.