Torino Outlet Village guadagna terreno

Torino – Torino Outlet Village, a un anno dall’inaugurazione, annuncia che entro l’autunno darà il via alla fase 2, aggiungendo 11.000 mq alla superficie attuale su cui sorgeranno oltre 50 nuovi negozi.

Il polo dello shopping sviluppato e gestito da Arcus Real Estate (società della “galassia” Percassi specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di alto livello, outlet e full price) si sviluppa oggi su una superficie di 20.000 mq su un unico livello, attraversata da una promenade lunga 290 metri lungo i quali si snodano 90 negozi. Le proposte spaziano dalle griffe luxury (Armani, Gucci, Roberto Cavalli, Jil Sander, Dsquared2, Ermenegildo Zegna) allo sportswear (Adidas, Nike, Converse, Skechers) comprendendo alcune proposte casualwear, underwear, homewear e food.

Situato a Settimo Torinese, a circa quindici minuti dal centro di Torino, nei primi 12 mesi i visitatori dell’outlet sono stati oltre 2 milioni con previsioni di crescita a doppia cifra in concomitanza con l’apertura della fase 2. “Il nostro target – dichiara l’azienda – è principalmente il residente della nostra catchment area che va dal Piemonte, Liguria, Lombardia ovest, Val d’Aosta, Francia meridionale e orientale, Svizzera. Inoltre, grazie a partnership strategiche con i principali tour operator, intercettiamo flussi di turisti dal nord Europa ed extra europei, in particolare cinesi, koreani e russi”.

Tra i servizi offerti spiccano il valet parking, un’area playground di 300mq per bambini dai 3 agli 11 anni, una zona nursery dedicata alle mamme, la consulenza di un personal shopper, luxury concierge, personale multilingua all’infopoint, la spedizione a domicilio degli acquisti.

Simbolo del Torino Outlet Village è l’obelisco di 85 metri firmato dall’architetto Claudio Silvestrin.