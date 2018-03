Addio “Mondo”, la tua sedia è sempre rivolta verso il Cielo

di Gianmaria Zanier – È davvero difficile condensare in poche righe aneddoti e ricordi di un personaggio come Emiliano Mondonico. Per gli appassionati di calcio coi capelli più brizzolati è stato uno dei tanti talenti anticonformisti (e quindi non del tutto espressi) che si mise in mostra come calciatore poco più che ventenne con la maglia granata tra il 1968 e il 1970, salvo poi fare una carriera di tutto rispetto, facendo la spola soprattutto tra Serie B e Serie C. Per la cronaca, il “Mondo” segnò un paio di gol anche a mio padre, Adriano Zanier, nel cuore degli anni ’70, quando nella terza serie il calcio era davvero di altissimo livello. Ad esempio, in un Cremonese-Udinese dell’11 marzo 1973, dove, secondo le cronache della partita, “per l’estroso attaccante grigiorosso [fu] un gioco da ragazzi appostarsi dietro un compagno di reparto e sbucare all’ultimo per siglare il vantaggio iniziale”. Oppure, in un Cremonese-Alessandria del 23 Maggio 1976 (nella stagione in cui transitò nei Grigi per brevissimo tempo anche Antonio Marcolini, padre dell’attuale allenatore dell’Alessandria, Michele Marcolini), quando alla terz’ultima giornata di Campionato, fu sempre Mondonico a siglare la rete della vittoria dei lombardi. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, l’estroso e incostante calciatore divenne un più razionale e concreto allenatore dal carattere schietto, figlio delle sue origine contadine, peraltro sempre rivendicate con grande orgoglio.

Inizia la carriera da allenatore nel 1979 proprio come tecnico delle giovanili della Cremonese, salvo poi passare alla prima squadra durante il campionato di Serie B 1981-1982: è un periodo irripetibile per la squadra grigiorossa, culminato col ritorno in Serie A nel 1983-1984, dopo 54 stagioni. Quindi passa al Como, ottenendo un lusinghiero nono posto in A, prima di ripartire dalla Serie B con l’Atalanta: al primo tentativo centra la promozione in massima categoria, guidando la squadra neroazzurra in un’esaltante esperienza in Coppa delle Coppe, culminata con una semifinale di fronte ai belgi del K.V. Mechelen, che poi vinsero la competizione contro l’Ajax.

Già, l’Ajax… un segno del destino, se è vero che qualche anno dopo, nella Finale di ritorno di Coppa Uefa del 13 Maggio 1992 disputata alla guida del Torino, avvenne uno dei gesti che consacrarono per sempre alla storia del calcio il “Mondo”: quella sedia alzata al cielo, in segno di protesta dopo un rigore sacrosanto negato ai Granata e che, a rivederla ancora oggi, riempie sempre di emozione e commozione tutti noi appassionati di calcio. Come ha avuto di ricordare spesso in varie interviste lo stesso Mondonico, quel gesto era infatti “tipico del contadino che si fida di chi sta lassù, ma si accorge di essere trascurato”. Non a caso, nel momento del suo insediamento sulla panchina granata, non chiese alla società di trovargli un appartamento nel centro di Torino, ma in periferia, “in modo da poter avere davanti agli occhi la campagna, per ricreare qualcosa della natìa Rivolta d’Adda”. Un legame, quello col Toro, indissolubile, nonostante Mondonico avesse sempre confessato di fare il tifo per la Fiorentina (“all’oratorio tutti avevano la maglia della Juve, dell’Inter o del Milano, io solo una maglietta viola e l’ho interpretato subito come un segno del destino…”), culminato con la conquista della Coppa Italia contro la Roma nella stagione 1992/93, nonostante una super punizione nella gara di ritorno di Sinisa Mihajlovic, da più di trenta metri, che lasciò impietrito Marchegiani e ben tre rigori contro il Toro.

Dopo il ritorno a Bergamo con l’Atalanta, Mondonico allena nuovamente i granata dal 1998 al 2000 (contribuendo al rilancio definitivo di Gianluigi Lentini, dopo il brutto incidente automobilistico che lo vide coinvolto), prima di iniziare nuove esperienze sulle panchine di Napoli, Cosenza, Fiorentina, Albinoleffe e poi di nuovo, Cremonese. Il resto è storia recente, con la lotta al cancro, sconfitto momentaneamente nel 2011, una nuova carriera da opinionista sia alla Rai (per La Domenica Sportiva), che nella trasmissione Novastadio (per l’emittente televisiva Telenova).

Prima della sua scomparsa, da allenatore va ancora ricordato per la sua singolare esperienza a Novara: il 30 gennaio 2012 subentrò ad Attilio Tesser, con la squadra ultima dopo 23 giornate, ottenendo, alla terza partita sulla nuova panchina, una clamorosa vittoria a San Siro contro l’Inter il 12 febbraio con un gol di Caracciolo. Nonostante tutto, il 6 marzo, dopo sei partite (una vittoria, due pareggi e tre sconfitte) e cinque punti guadagnati, venne esonerato e sostituito dal precedente allenatore Tesser. Ora su quella famosa sedia, Mondonico potrà finalmente restare comodo per guardare, col suo inconfondibile sguardo sornione e il baffo sempre perfettamente rifinito, le piccole grandi miserie del calcio moderno al quale, comunque, tutti noi appassionati restiamo pur sempre disperatamente attaccati.