Destinazione Italia, boom di turisti stranieri per il ponte di Pasqua

Milano (Ansa) – Destinazione Italia: il nostro Paese piace sempre di più all’estero. Il 69.2% dei tour operator stranieri dichiara in aumento il trend delle vendite dei ‘pacchetti Italia’ nel periodo delle festività pasquali 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 22.8% è dell’opinione che le vendite siano stabili. Per quanto riguarda l’intera stagione primaverile, la crescita stimata delle vendite della destinazione Italia è in aumento anno su anno per l’80% dei tour operator, per il 15.2% stabile.

I dati emergono dal Monitoraggio Enit – Agenzia nazionale del turismo, che ha coinvolto un campione di 127 Tour Operator – 76 europei e 51 d’oltreoceano – presenti in 21 mercati stranieri, relativamente al periodo Pasqua – primavera 2018.

“Dalla survey condotta da Enit attraverso la propria rete delle sedi all’estero – ha spiegato Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo dell’Agenzia – emerge che il turismo nel 2018, sulla scia dello scorso anno, sta vivendo un periodo di slancio sia in Italia che nel resto dell’Europa. In aumento i pacchetti che combinano varie tipologie di alloggio nella stessa vacanza (alberghi e treno-alberghi, per esempio) e abbinano circuiti ‘classici’ a itinerari meno tradizionali. In crescita il turismo enogastronomico, turismo religioso e quello croceristico. Si riscontra tra i turisti un maggior interesse per le località meno conosciute e affollate, le cosiddette “off the beaten track”. “Regioni poliedriche come Veneto e Toscana – che offrono turismo lacuale, montano, balneare, città d’arte, borghi – sono entrate nei circuiti della commercializzazione internazionale con prodotti competitivi. Di fronte a una domanda matura, più informata e competente – ha concluso Bastianelli – occorre rispondere con un’offerta sempre più personalizzata ed esperienziale, supportata da azioni mirate di promozione per mercato e per segmento di clientela quali le iniziative di Enit degli ultimi anni, che trovano continuità nel primo trimestre, nella primavera e per tutto il 2018. Accanto alla programmazione con ampio anticipo delle vacanze più tradizionali, l’offerta last minute è in crescita in particolare per i viaggi di prossimità. L’azione dell’Enit di posizionamento del brand Italia e di supporto alla commercializzazione agisce a sostegno di entrambi i comportamenti di prenotazione del viaggio”.

Suddividendo per macro aree i tour operator coinvolti da Enit nel monitoraggio, Europa e Oltreoceano, emerge come i mercati europei dichiarino per il 76.4% un aumento le vendite nel periodo pasquale 2018. Nei Paesi d’oltreoceano, il 57.8% indica un aumento delle vendite verso l’Italia, il 32.7% una tendenza stabile. È da sottolineare la prevalenza di turismo verso le destinazioni di prossimità sul totale del mercato turistico. Le previsioni per tutta la stagione primaverile evidenziano un aumento delle vendite del prodotto Italia per l’82.9% degli operatori europei. Per i tour operator extra europei, il 76.1% prevede un aumento delle vendite del pacchetto Italia.