Perché la chiusura dei 43 negozi Trony non è solo colpa di Amazon

Alessandria (Red) – Non più tardi di 15 giorni fa, sabato 17 marzo, il negozio dell’elettronica Trony che era basato all’interno del supermercato Panorama ha chiuso i battenti con dodici dipendenti licenziati senza preavviso da Dps Group al quale il famoso marchio di elettronica aveva affidato la licenza e la gestione del comparto retail in Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Il licenziamento è stato notificato ai dipendenti solo il giorno dopo la dichiarazione di fallimento con un messaggio su Whatsapp. La catena di negozi Trony contava 43 negozi per circa 600 dipendenti, lasciati tutti a casa dalla sera alla mattina. La sentenza del Tribunale di Milano dello scorso 15 marzo che ha decretato il fallimento della famiglia pugliese Piccinno, proprietaria del gruppo, è solo la punta dell’iceberg di una profonda trasformazione all’interno del settore dell’elettronica di consumo in Italia che affonda le radici nell’avanzata dell’e-commerce.

I grandi gruppi Trony, Mediaworld, Unieuro ed Euronics, che alla fine degli anni Novanta avevano fagocitato e fatto fallire la maggior parte dei piccoli negozi di elettrodomestici, a loro volta si riconoscono prede di un nemico invisibile. Gli enormi punti vendita sono diventati il “camerino” dell’elettronica, in cui il cliente osserva e testa il prodotto che solo in seguito comprerà su Amazon. Ma per capire a fondo le dinamiche che stanno svuotando gli scaffali dei grandi marchi e aumentando i click degli acquisti online vale la pena dare uno sguardo ai numeri del settore.

Secondo le ultime stime GFK il mercato italiano dell’elettronica di consumo (grandi e piccoli elettrodomestici, telefonia, computer, tv e accessoristica) vale circa 14 miliardi di euro all’anno, di cui 10 si concentrano intorno alle grandi catene. Il resto è diviso tra grande distribuzione non specializzata (Carrefour, Auchan, Ikea ed Esselunga), piccoli negozi e solo una piccola parte, meno del 10% del totale, Amazon. L’indotto italiano dell’azienda di Jeff Bezos, che corrisponde a poco più di 1 miliardo di euro, è suddiviso in egual misura tra le vendite direttamente imputabili al marchio e quelle derivanti dall’attività della sezione “marketplace”, ovvero la piattaforma del sito americano che promuove aziende minori.

Il ruolo di Amazon e della rete nella crisi dei supermarket dell’elettronica

“Nonostante i volumi di vendita non siano grandissimi, una delle chiavi della crisi nera di Trony & Co è proprio il Marketplace di Amazon – spiega Davide Rossi direttore generale Aires, l’associazione che riunisce i retailer di elettrodomestici specializzati -. In questo canale negli ultimi anni abbiamo assistito alla proliferazione di micro-imprese, spesso unipersonali che, sfruttando l’evasione dell’Iva, hanno innescato una guerra di prezzi al ribasso e provocato un effetto domino su tutto il settore, grazie alla forza dell’algoritmo dei motori di ricerca”. Basta andare su Google shopping Italia e avviare una ricerca per l’acquisto di un iPhoneX: Mediaworld, il primo rivenditore specializzato a comparire nei risultati, si trova al terzo posto, con una differenza di 150 euro rispetto alle prime due offerte di aziende sconosciute e “sponsorizzate” da Amazon.

Ma non è solo colpa dell’e-commerce

Una rincorsa alla migliore promozione che vede i grandi gruppi svantaggiati dallo stesso Stato italiano. “Qualsiasi sottocosto applicato in un negozio fisico va, infatti, comunicato in anticipo al Comune, con l’indicazione dei 50 prodotti sui quali si vuole applicarlo e con una limitazione di massimo 3 periodi all’anno – continua Rossi -. La normativa fu introdotta nel 2001 per evitare che la GDO uccidesse le piccole botteghe, ma nel 2018 prende il sapore della beffa, paragonata al grado di libertà dell’online”. Anche di questo si è discusso nell’incontro di due settimane fa tra i vertici Aires e alcuni rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico. “Abbiamo spinto per ottenere un decreto legge sul sottocosto on-line – conclude il direttore Aires – anche se il compito di contrastare le distorsioni del mercato sarà affidato al nuovo ministro del prossimo governo”.

Una visione strategica poco lungimirante

La difficoltà della politica di capire e risolvere i problemi del settore va a braccetto con l’arretratezza sul profilo culturale. “Mentre nei grandi Paesi europei abbiamo assistito ad un processo di polarizzazione del mercato, in cui una o al massimo due aziende controllano direttamente l’intero mercato, Saturn in Germania o Dixon in Inghilterra, per esempio – spiega Alessio Di Labio, responsabile nazionale “elettronica di consumo” della Filcams Cgil – in Italia abbiamo ancora un approccio improntato sulla piccola-media impresa: i grandi marchi dell’elettronica sono spesso gruppi di acquisto che gestiscono aziende locali. Si tratta di famiglie che hanno investito negli anni Cinquanta e che facevano i margini più consistenti con i ventilatori in estate e i regali di Natale a dicembre”.

Una struttura industriale fragile e poco lungimirante che è crollata con la crisi dei consumi e che non ha saputo cogliere in tempo la grande sfida della flessibilità dell’offerta e del marketing digitale. Il caso più clamoroso finora è stato quello dei Piccinno, ma anche Euronics e Mediaworld non navigano in acque tranquille. La prima ha sofferto la crisi di uno dei soci, la Andreoli, finita in concordato preventivo. I 21 punti vendita diretti tra Lazio, Abruzzo e Marche sono stati rilevati da Unieuro, che lo scorso ottobre ha acquistato altri 19 negozi tramite l’acquisto di un ramo d’azienda della Cerioni. La seconda ha spostato la sede da Bergamo in Brianza, dopo aver annunciato un anno fa 180 esuberi poi ritirati perché gestiti con i contratti di solidarietà.

Un altro fattore determinante dell’involuzione del mercato, secondo Di Labio sarebbe stato “l’avvento degli smartphone, venduti anche nei punti vendita fisici delle catene, ma la cui tecnologia ha di fatto eliminato l’indotto di servizi e dispositivi un tempo colonna portante del retail: dai pc alle tv, passando per le videocamere e fotocamere amatoriali fino ai servizi di assistenza e riparazione. Questi prodotti, rimasti invenduti, riempiono (inutilmente) gli scaffali e le vetrine di tanti store italiani.

L’esercito dei Diecimila

“Se le aziende non avvieranno un processo di cambiamento radicale, il problema continuerà a scaricarsi sulla forza lavoro, che comprende oggi più di diecimila persone nel solo settore dell’elettronica – avverte Di Labio, che oggi alle 11 sarà al Mise con le altre organizzazioni sindacali per discutere il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori del Dps Group. “Serve una strategia comune che fermi l’emorragia iniziata tra le fila di Trony. L’e-commerce non ha fatto sparire del tutto la vendita retail: ci sono prodotti, come la lavatrice o il frigorifero, che i consumatori comprano ancora in negozio. Noi rimaniamo un sindacato e non possiamo avanzare da soli proposte di ristrutturazione, ma è chiaro che unire la vendita online a quella fisica, nel cosiddetto “negozio di esperienza“, non solo è possibile, ma è l’unica chiave per sopravvivere. E se la prima ad apportare questa rivoluzione è stata proprio la stessa Amazon, facendo il percorso al contrario, vuol dire che vale la pena provarci”.