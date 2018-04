Auto usate: la situazione ad Alessandria

Alessandria – Il mondo dei motori sta vivendo un periodo di profondo cambiamento che ha portato, per fortuna, una ripresa per quanto riguarda le vendite delle vetture, sia nuove che usate. Negli ultimi anni, infatti, il comparto delle auto usate ha fatto segnare numeri importanti, grazie soprattutto alle nuove tecnologie che danno la possibilità agli utenti di rivolgersi alla rete per svolgere tutte le funzioni necessarie.

l fenomeno sta interessando tutto il Bel Paese, con particolare attenzione ad alcune città ed alcune regioni. Come, ad esempio, Alessandria. La città piemontese è al terzo posto per quanto riguarda i passaggi di proprietà nella regione, subito dopo Torino e Cuneo. Nel solo 2017 i passaggi di proprietà nella città di Alessandria sono stati 23.245.

Sul fronte prezzi nel periodo agosto-settembre 2017, rispetto al trimestre precedente, sempre per quanto riguarda la città di Alessandria si rileva una sostanziale stabilità (+0,6%), con un prezzo medio di vendita che si attesta a circa 11.400€. Un dato inferiore alla media nazionale, pari a 12.270 euro.

Tornando al contesto regionale, il mercato delle auto usate in Piemonte ha registrato, nel 2017, un incremento delle vendite del +5% rispetto al 2016. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a € 11.090 – un dato inferiore alla media nazionale -, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,4 anni. Un dato che sottolinea il fatto che gli italiani decidono di cambiare auto più per necessità che per “sfizio”.

Secondo alcuni dati raccolti nel 2017, poi, i passaggi di proprietà in Piemonte sono infatti aumentati del +5%, raggiungendo 233.240 atti. I passaggi di proprietà, seppur con valori differenti, aumentano in tutte le province e ai primi posti per numerosità troviamo Torino (116.697), Cuneo (34.255) e Alessandria (23.245), seguite da Novara (18.600), Asti (12.831), Biella (10.419), Vercelli (8.924) e Verbano-Cusio-Ossola (8.270).

Per quanto riguarda il prezzo, nel 2017 la media è stata di 11.090. Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Biella con un prezzo medio di € 12.465, e Cuneo con € 12.270. Seguono Novara con € 11.540, Torino con € 11.490, Asti con € 11.370 e Alessandria con € 10.660. Più “economiche” Vercelli (€ 8.820) e Verbano–Cusio–Ossola (€ 10.100). In questo scenario, inoltre, emerge come l’età media delle vetture circolanti in Piemonte sia di 7,4 anni. Aumentata, poi, l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del +46%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 19.800.

Dati che fanno ben sperare in vista di un futuro sempre più condizionato dalle nuove tecnologie.