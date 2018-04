Ancora violenza nel carcere di San Michele dove un detenuto extracomunitario ha mandato all’ospedale un agente di custodia

Alessandria – Oggi pomeriggio alle tre nel carcere di San Michele un detenuto extracomunitario di 31 anni in prigione per spaccio di droga ha mandato all’ospedale un agente penitenziario. Lo rende noto un comunicato diramato dal segretario generale dell’Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria, Leo Beneduci. Vi si legge, fra l’altro, che il detenuto “all’atto del rientro dal campo sportivo, senza apparente motivo, ha aggredito scaraventando violentemente in terra un agente di servizio nella sezione detentiva. Le aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari in carcere – continua la nota – da parte di soggetti appartenenti alla popolazione detenuta sono all’ordine del giorno, si verificano più volte anche negli stessi istituti e il carcere di Alessandria non fa eccezione malgrado l’apparente tranquillità che sembra avvolgerne un funzionamento in realtà precario e fonte di disagio per i locali addetti del Corpo di Polizia penitenziaria”.

La violenza dei reclusi è in costante aumento fra il disinteresse generale. Le aggressioni nei confronti delle guardie carcerarie sarebbero dovute anche al grande numero di extracomunitari rinchiusi che, nonostante certi stucchevoli discorsi boldriniani, sono i più pericolosi e violenti. Nella nota del sindacato Osapp si legge ancora che questi incidenti non sono adeguatamente stigmatizzati dall’opinione pubblica “soprattutto perché accolti con lassismo e permissività da parte degli organi amministrativi penitenziari quasi che prendere schiaffi pugni o ricevere parolacce e spintoni dai detenuti possa significare la regola”.

Inoltre nel sistema penitenziario italiano, secondo l’Osapp, si affianca una violenza ancora più grande costituita dall’assoluto e spregevole disinteresse nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme negli istituti di pena e che si manifesta mediante la sostanziale assenza dei vertici periferici e centrali della stessa amministrazione.

A questo proposito Beneduci scrive: “Non sappiamo se tale situazione potrà cambiare nella attuale legislatura perché sono troppo vaghi le idee e i programmi sul sistema penitenziario presentati dai partiti”.