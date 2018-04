La RAI sta conducendo un’inchiesta sulla proverbiale longevità dei sardi di Barbagia. Infatti sul Monte Spada nel massiccio del Gennargentu esiste una nutrita colonia di ultracentenari e lì si reca il giornalista con la sua troupe per alcune interviste.

Si avvicina ad un uomo anziano: “Buongiorno, sono di RAI UNO, lei come si chiama?”

“Pineddu”

“Quanti anni ha?”

“112”

“Ha problemi di salute?”

“No. Tutte le mattine al pascolo vado, poi a tagliare l’erba vado e poi a casa a mangiare vado. Il pomeriggio la stalla pulisco e le vacche mungo. Alla sera un po’ di mal di schiena mi viene ma niente di più”.

Il giornalista ringrazia e si reca dal secondo anziano: “Buongiorno, sono di RAI UNO, lei come si chiama?”

“Come?”

Il giornalista alza un po’ la voce e ripete: “Buongiorno, sono di RAI UNO, lei come si chiama?”

“Come?”

Il giornalista allora urla: “BUONGIORNO, SONO DI RAI UNO, LEI COME SI CHIAMA?”

“Ah, RAI UNO, sì, Efisio mi chiamo”.

“Quanti anni ha?”

“Come?”

“QUANTI ANNI HAAA?”

“108!”

“Come sta?”

“Cosa?”

“COME STAAA?”

“Ah, bene, bene grazie, solo che non bene sento ”!

Il giornalista prende nota del primo che ha dolori di artrite, il secondo che è sordo e va dal terzo, un omone coi baffoni alto uno e novanta.

“Buongiorno, sono di RAI UNO, lei come si chiama?”

“Gavino”.

“Quanti anni ha”?

“125”

“Come sta?”

“Benissimo. Tutto il giorno lavoro, le vacche mungo, al pascolo vado, l’erba taglio e tutti i giorni con la mia amata Gesuina l’amore faccio”.

“Complimenti”!

“E sì, lamentarmi non posso. Per esempio, adesso che lei via va, io con Gesuina l’amore farò”!

E Gesuina che era di la in cucina e ha sentito tutto interrompe: “Ma Gavino! Se appena finito abbiamo”!

E Gavino battendosi la mano sulla fronte: “È verooo! Vede, alla mia età che mi tradisce LA MEMORIA È!”