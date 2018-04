Per Arfea si tira a campare fino al 2019

Alessandria (Andrea Guenna) – Molte revisioni degli autobus Arfea erano effettuate a Bereguardo nel Centro Revisioni Migliavacca in Quartiere Ville 8. Perché? La domanda è legittima in quanto ad Alessandria abbiamo un centro revisioni della Motorizzazione Civile molto efficiente. Ma questo non è l’unico mistero di Arfea (Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S .p.A.) di cui non sarebbe stato neppure approvato il bilancio del 2016 per la ferma opposizione dei revisori dei conti. Abbiamo una situazione – già ampiamente descritta nel nostro primo articolo del 22 febbraio scorso (come al solito pubblicato in beata solitudine) – per cui si intrecciano aspetti tecnico logistici ed economico finanziari. Se da un lato si parla della regolarità delle revisioni, dall’altra della crisi finanziaria in cui versa l’azienda che in molti danno prossima, o al fallimento o al concordato preventivo. Infatti per Arfea, che si occupa del trasporto pubblico nelle province di Alessandria, Asti e Pavia, il giudice potrebbe autorizzare il concordato preventivo in continuità per garantire i creditori, ma ciò lascerebbe irrisolto il problema della quarantina di corriere la cui revisione, o non è certa o non c’è del tutto. Infatti pare che l’officina Migliavacca non abbia tutte le attrezzature per lavorare su mezzi di grandi dimensioni come quelli di Arfea. Dopo gli incontri in prefettura tra la dirigenza e la prefetta Tafuri, la patata bollente è passata all’ex presidente della Provincia Paolo Filippi, attuale presidente del CdA del Sub Bacino Asti Alessandria del trasporto pubblico locale, che dovrà occuparsi di questa intricata vicenda insieme al direttore generate dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Cesare Paonessa (nella foto) che, nel giugno del 2016, ha concesso ad Arfea il servizio di trasporto pubblico locale in forza d’una convenzione sottoscritta dallo stesso Paolo Filippi. Una convenzione che, alla luce degli sviluppi dell’intera vicenda, è stata firmata con notevole leggerezza se è vero che i mezzi Arfea non sono stati correttamente revisionati e che l’azienda stessa naviga in cattive acque dal punto di vista economico. Secondo attendibili indiscrezioni si tirerebbe a campare sino alla data del bando dei trasporti interprovinciali che sarà indetto nel 2019, quando Arfea potrebbe essere in qualche modo salvata con l’entrata in gioco di Bus Italia, azienda vicina all’ex premier Matteo Renzi, partecipata dalle Ferrovie dello Stato – data dai bookmaker della politica per vincente sicura – che gestisce già il servizio di trasporto locale in Veneto, Toscana, Umbria e Campania, direttamente o attraverso società controllate come potrebbe essere in un prossimo futuro, e secondo i piani di qualcuno, la stessa Arfea.