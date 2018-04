Questo, per l’Alessandria, si conferma un campionato grigio

Alessandria (Alessandria 1 – Piacenza 1) Gianmaria Zanier – In una fredda giornata di aprile, inframmezzata da una tipica ma fastidiosa pioggerellina (o, più precisamente, una vera e propria “sabbia del deserto”), contro il Piacenza i Grigi inanellano il ventiquattresimo risultato utile consecutivo tra coppa e campionato (iniziato proprio al Garilli di Piacenza lo scorso novembre), che comunque non serve a niente ai fini della classifica. Inizio di gara, come spesso è successo ultimamente, con ritmi non particolarmente elevati: la prima azione è degli ospiti, con una rovesciata di Di Molfetta che finisce alta (lo stile non è proprio quello di Ronaldo, ma bisogna accontentarsi…). Dopo un paio di minuti, sono ancora i Biancorossi a farsi pericolosi, quando Nicco si fa rubare la palla da Corradi, il quale lancia subito in profondità: Pesenti si porta con la testa la palla in area e cerca di sorprendere Vannucchi (per lui, oggi, 100 partite ufficiali in grigio), che però è, come sempre, molto reattivo. L’Alessandria risponde al 9’, con un corner calciato con la consueta eleganza e precisione da Bellazzini, la cui traiettoria è insidiosa e il portiere ospite Fumagalli si salva coi pugni proprio sulla linea di porta. Nemmeno un minuto dopo, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Giosa a tentare al volo la conclusione ma Barlocco non riesce a piazzare la zampata vincente. Gli ospiti emiliani, comunque, non si limitano ad una gara di puro contenimento, mettendo anzi in difficoltà la retroguardia casalinga e, non a caso, nel giro di pochi minuti sia Celjak che Giosa rischiano l’autorete nel tentativo di anticipare i diretti avversari in area. Anche la retroguardia emiliana, tuttavia, dimostra di andare in tilt sulle palle inattive: dopo una conclusione pericolosissima di Fischnaller dalla distanza (molto bravo il portiere Fumagalli ad arrivarci col pugno, nonostante una deviazione sul tiro da parte del compagno di squadra Castellana), è infatti ancora Piccolo a sfiorare la rete sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo. Alla mezz’ora è il solito Bellazzini a provarci su punizione, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Al 39′ sono gli ospiti a ripartire in contropiede con Di Molfetta, ma il suo tiro finisce in corner. Sugli immediati sviluppi, è addirittura Marconi a salvare sulla linea di porta, su colpo di testa di Pergreffi. Il primo tempo si conclude con un rigore ottenuto da Bellazzini, che è trattenuto in area da Di Cecco: sarebbe l’occasione perfetta per andare negli spogliatoi sull’1-0, ma purtroppo il tiro di Marconi coglie il palo della porta biancorossa. Fortunatamente, i Grigi non accusano il colpo e all’inizio del secondo tempo riescono ad andare in vantaggio con Nicco che decide di mettersi in proprio con un’azione nella zona centrale offrendo un assist perfetto per Gatto che, di piatto, trafigge Fumagalli. Come avrebbe detto Bruno Pizzul “Tutto molto bello”. Tre minuti dopo, Nicco avrebbe addirittura l’occasione per raddoppiare, ma il suo diagonale finisce alto di poco. È questo il momento migliore dei nostri che si rendono pericolosi prima ancora con Gatto (arginato da Pesenti, prima della eventuale conclusione), poi con un’altra punizione di Bellazzini che coglie nuovamente il palo interno. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, con alcuni cambi (Romero per Corazza e Bini per Segre), un più spregiudicato 3-5-2 e due azioni subito pericolose (un colpo di Romero di testa, con palla fuori davvero di poco e una conclusione di Pesenti che però non inquadra la porta). Anche Mister Marcolini decide di rimescolare le carte (Sestu per Bellazzini, Ranieri per Gatto e Gonzalez per Fischnaller), con la squadra che sembra avere la gara in pugno. Prova ne sono le conclusioni sia di Nicco dal limite, respinta di pugno da Fumagalli, sia di Marconi, che sotto porta fallisce il raddoppio in modo clamoroso. La beffa finale non è del tutto inaspettata dato che qualche minuto prima una potentissima conclusione di Della Latta aveva colto il palo pieno, prima di tornare tra le mani di Vannucchi. È questo, infatti, il preludio al pareggio degli ospiti, siglato ad un minuto dalla fine dal gigantesco Romero (alto quasi 2 metri), lasciato colpevolmente libero dai due difensori centrali grigi a dir poco distratti. E, questa volta, alla fine, a festeggiare purtroppo sono soltanto i circa 200 tifosi provenienti da Piacenza.

Alessandria: Vannucchi, Celjak, Nicco, Marconi, Fischnaller (80’ Gonzalez), Piccolo, Giosa, Bellazzini (71’ Sestu), Gazzi, Gatto (80’ Ranieri), Barlocco. In panchina: Pop, Lovric, Ranieri, Sciacca, Sestu, Gjura, Usel, Gonzalez, Ragni, Chinellato, Ahmed, Giubilato. All.: Marcolini.

Piacenza: Fumagalli, Di Cecco (85’ Mora), Pergreffi, Silva, Pesenti, Corazza (67’ Bini), Corradi, Della Latta, Di Molfetta (85’ Zecca), Castellana, Segre (67’ Bini). In panchina: Lanzano, Mora, Romero, Lamesta, Bini, Furlotti, Zecca, Amore. All.: Franzini.

Gol: 53’ Gatto (AL); 94’ Romero (PC)

Arbitro: De Tullio di Bari.

Guardalinee: D’Elia di Ozieri (SS) e Martinelli di Seregno (MB)

Ammoniti: 44’ Di Cecco al 44’ (PC) e 58’ Pergreffi (PC)