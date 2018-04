Buzzi Langhi (FI) appoggia la proposta sanitaria regionale del Pd targata Ravetti

Alessandria (Andrea Guenna) – Non mancano le perplessità dopo il convegno che si è tenuto venerdì sera alla Taglieria del Pelo, organizzato dal Centrodestra, che ha visto al tavolo dei relatori il senatore Massimo Berutti (FI), l’onorevole Riccardo Molinari (Lega), il vice sindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi (FI) e Ugo Cavallera già assessore regionale alla sanità (FI) per dibattere sulla proposta dell’assessore alla sanità Antonio Saitta (Pd) di accorpare Aso e Asl sollecitata da Pd, LeU e M5s. Per il centrodestra non c’è motivo di fondere le due aziende che, insieme, hanno un bilancio annuo da oltre un miliardo di euro e non si capisce neppure – sempre secondo Cavallera e i suoi – perché non ci siano state consultazioni, non sia stato affidato uno studio preliminare, non ci siano indicazioni tecniche da parte dell’assessorato, per cui se manca tutto ciò “la delibera non ha nessun valore”.

Ma al di là della polemica che sa tanto di propaganda in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo, ha sorpreso il fatto che sull’unico punto concreto che riguarda il nostro ospedale, cioè la realizzazione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) il vice sindaco Davide Buzzi Langhi si sia espresso molto favorevolmente indicandolo addirittura come prioritario. Ciò perché farebbe dell’ospedale alessandrino una struttura di eccellenza che perseguirebbe finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari con prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Questo, alla fine dei conti, era l’unico punto veramente importante e concreto poiché, al di là delle beghe da cortile di stampo propagandistico, l’Irccs farebbe veramente fare il salto di qualità al “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”.

La cosa strana è che questo è un cavallo di battaglia del Pd, e lo ribadisce lo stesso consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti (nella foto) che in una nota scrive: “Assolutamente felice per il fatto che la Lega dell’on. Riccardo Molinari e Forza Italia del sen. Massimo Berutti e del vice sindaco di Alessandria Buzzi Langhi si siano espresse a favore delle mie proposte finalizzate al riconoscimento dell’Istituto di Ricerca per il sistema sanitario alessandrino e, ancor più, per il mio impegno volto ad avere in Alessandria il dipartimento Universitario di Medicina”.

Ma lo sapevano o no Buzzi Langhi, Berutti, Molinari e Cavallera che questa proposta è targata Pd e portata avanti proprio da Ravetti, o è l’ennesimo scivolone di una classe politica di centrodestra inadatta al suo compito?