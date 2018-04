Marocchino denunciato per furto al supermercato, rilasciato, torna a rubare nello stesso supermercato

Alessandria – Un marocchino di 20 anni, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri in quanto sorpreso dal personale di sorveglianza del supermercato Esselunga a rubare la merce sugli scaffali. È stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero ma la sera stessa il marocchino si è nuovamente presentato all’Esselunga rubando delle bottiglie di superalcolici. Sono di nuovo intervenuti sul posto i Carabinieri che lo hanno tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, naturalmente, lo lascerà andare a piede libero, esattamente coma ha già fatto in passato nei suoi confronti.