Viaggiatore di colore privo di biglietto manda all’ospedale il capotreno

Solero – Era salito in treno ad Asti per andare ad Alessandria ma non aveva fatto il biglietto e quando il controllore glielo ha chiesto, gli ha spaccato la faccia. La triste vicenda risale al pomeriggio di venerdì 13 aprile e ha visto come protagonista un extracomunitario di colore residente ad Asti, tale Giuseppe Go Damanka (nella foto) di 27 anni, nullafacente ma frequentatore di night e discoteche come dimostrano le foto pubblicate nella sua pagina facebook. Sottoposto a controllo dal personale di bordo, era trovato sprovvisto del biglietto per cui il capo treno lo invitava a scendere alla stazione ferroviaria di Solero. A quel punto il Damanka dava in escandescenze ed aggrediva il controllore colpendolo violentemente con pugni al volto e strattoni. Sceso dal convoglio dopo alcuni minuti di sosta forzata, prima di allontanarsi lanciava sassi verso il treno. In collaborazione col personale della sala operativa della Polfer di Torino, i Carabinieri della Stazione di Solero lo hanno immediatamente individuato e fermato ma il Damanka, li strattonava e li minacciava di morte, rendendo inevitabile l’arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, attentato alla sicurezza dei trasporti, oltraggio a incaricato di Pubblico Servizio e interruzione di Pubblico Servizio. Lo sfortunato capotreno è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria.