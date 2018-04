Visto da destra, visto da sinistra: Gad Lerner querelato dal padre e Del Debbio licenziato da Berlusconi

Se uno di sinistra dice che uno di destra fa bene, è messo all’indice, mentre se uno di destra dice che uno di sinistra fa bene è un esempio di saggezza. Così se Gad Lerner, che è di sinistra, è querelato da suo padre nessuno dice niente, ma se la stessa cosa fosse capitata ad uno di destra come Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro, o Mario Giordano, l’avrebbero massacrato. Così come è stato massacrato Paolo De Debbio che è stato licenziato da Berlusconi in quanto non gradito a causa del suo programma di Rete 4 considerato populista e filo leghista.