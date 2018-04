Auto elettriche al palo mentre il Biometano stravince

Gli italiani potrebbero pure comprare le auto elettriche e sono anche interessanti e non poco, ma lo farebbero se ci fossero incentivi che al momento sono pochi per lo più locali o organizzati dalle stesse aziende produttrici. Ed ecco che il problema maggiore, come sempre, è quello die costi, almeno stando ai sondaggi, anche se il risparmio per il carburante non sarebbe da poco, così come l’impatto ambientale praticamente nullo. Per dare la spinta giusta al mercato delle auto elettriche ci vorrebbero gli incentivi che non ci sono ancora. Oltre a questo, esistono altri problemi come le ricariche. Trovarle è una vera impresa. Per il Biometano invece è tutto pronto, è già disponibile e funziona con gli stessi motori a metano. Non inquina in quanto prodotto dagli scarti dei rifiuti in ciclo continuo che sono riutilizzati e le emissioni del motore a biometano sono prive di particolato e gas inquinanti in quanto dalla marmitta esce solo aria e anidride carbonica che non è altro se non alimento per le piante.