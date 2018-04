La Serie A rischia il black out per la guerra tra Sky e Mediapro

Milano (Giuliano Balestreri) – Al fischio d’inizio del prossimo campionato di Serie A mancano quattro mesi: una lunga estate senza mondiali, cui potrebbe seguire il black out sui campi nostrani. Dall’approvazione della Legge Melandri in poi, i diritti tv per la Serie A sono sempre stati assegnati con largo anticipo sul fischio d’inizio. Quest’anno, invece, potrebbe saltare tutto. E tra un colpo di carta bollata e l’altro, a rimetterci sarebbero tifosi e appassionati.

I rapporti tra l’intermediario indipendente Mediapro e Sky sono a zero. La piattaforma satellitare di Rupert Murdoch è la prima finanziatrice del pallone tricolore: ogni anno spende 700 milioni di euro per uno spettacolo che nel corso del tempo è solo peggiorato. Anche per questo, dopo anni di aste pilotate, l’ad Andrea Zappia pretende un trattamento trasparente e in linea coi dettami dell’Antitrust e della Legge Melandri.

Gli spagnoli, chiamati al capezzale della Serie A dall’amministratore delegato di Infront, Luigi De Siervo, hanno prima cercato di convincere le squadre a realizzare un canale tematico, poi – rinviato il progetto – hanno acquistato tutti i diritti per il prossimo triennio per 1,05 miliardi all’anno, con l’obbligo di rivenderli (e l’obiettivo di guadagnarci). Uno sgarbo che Sky non ha mai digerito: “Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l’obbligo di venderli”, dichiarò la società all’indomani dell’assegnazione agli spagnoli. Un rapporto complicato, diventato ogni giorno più difficile. Un po’ perché Mediapro ha frenato sulla presentazione del bando lasciando intendere come il reale obiettivo fosse il canale di Lega; un po’ perché Sky non ha mai riconosciuto gli spagnoli come i loro interlocutori.

Il ricorso urgente al tribunale di Milano di sabato scorso, con il quale Sky ha ottenuto la sospensione del bando di Mediapro fino al prossimo 4 maggio, è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. La piattaforma satellitare vuole che i giudici facciano chiarezza su cosa gli spagnoli possono fare anche perché secondo l’Antitrust non possono assumersi nessuna responsabilità editoriale. Responsabilità che – secondo i legali di Sky – si assumerebbero vendendo le telecronache e raccogliendo la pubblicità per gli editori assegnatari dei diritti. Il bando pubblicato da Mediapro, che pure non ha indicato minimi d’asta, prevede – infatti – un costo aggiuntivo per i soggetti che vogliono produrre in proprio le partite e raccogliere autonomamente la pubblicità.

Qualunque decisione prenda il tribunale, rischia di avere conseguenze esplosive per la Serie A. Il 26 aprile, infatti, Mediapro deve presentare una fidejussione da 1,2 miliardi di euro a garanzia dei diritti tv: pena il ritorno degli stessi alla Lega. E in quest’ottica l’intermediario aveva fissato per il 21 aprile il termine per presentare le offerte di partecipazione al nuovo bando: avrebbe avuto qualche giorno per capire verso quale rischio sarebbe andato incontro. La sospensione del bando complica ulteriormente lo scenario.

Mediapro potrebbe chiedere alla Lega una nuova proroga dei tempi per la fidejussione, ma fino a quando? E’ evidente che alla sentenza del 4 maggio farà seguito un ricorso da parte di chi si vedrà sconfitto in primo grado. Il rischio di non trovare una soluzione prima di agosto sarebbe sempre più concreto. L’alternativa è che Mediapro rinunci a presentare la fidejussione e rilanci l’ipotesi del canale di Lega a favore del quale si sono già schierati Urbano Cairo (Torino), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Massimo Ferrero (Sampdoria) e Claudio Lotito (Lazio). I qatarioti di BeIn Sports aspettano solo il via libera per poter partecipare all’operazione come partner industriale e finanziario. Magari sfruttando l’infrastruttura di Mediaset Premium.

Per il momento le squadre mantengono la calma perché l’advisor Infront da contratto deve garantire 900 milioni di euro l’anno, ma se la società di De Siervo fosse chiamata ad aprire il portafogli è probabile che si aprirebbe un nuovo contenzioso per capire di chi siano le responsabilità del flop e chi debba pagare i danni. E anche per questo la Lega di Serie A si limita a dire: “Speriamo che la soluzione della controversia sia rapida”.

Nella foto: il Ceo di Sky Italia Andrea Zappia. Pier Marco Tacca/Getty Images