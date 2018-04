Responsabile tecnico della Amv Srl di Valenza sospeso dall’incarico per peculato

Valenza – F.R., 64 anni, in qualità di responsabile tecnico della municipalizzata e multiservizi “AMV Srl” di Valenza si sarebbe intascato circa 2000 euro fatti passare come rifornimento di carburante ai mezzi della municipalizzata che si occupa anche di trasporto pubblico. Nei suoi confronti, al termine di oltre sei mesi di indagini, i Carabinieri della Stazione di Valenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva emessa dal Tribunale di Alessandria per cui è stato sospeso dalle sue funzioni per un anno. I fatti a lui addebitati risalirebbero al periodo che va dal novembre 2017 al mese di febbraio di quest’anno e riguarderebbero il reato di peculato in concorso. La misura cautelare interdittiva consiste nella sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) con deferimento in stato di libertà.