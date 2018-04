Tesla interrompe la produzione di “Model 3”

Come riportato da Buzzfeed, Tesla ha messo in pausa la produzione di Model 3, anche se sembra che si tratti di un periodo di sosta “programmato”. Una specie di pit-stop prima di riprendere la gara.

“Il nostro piano di produzione di Model 3 include periodi di interruzione pianificata sia in Fremont che in Gigafactory 1”, ha detto un portavoce di Tesla a febbraio e più recentemente a TechCrunch. “Questi periodi sono utilizzati per migliorare l’automazione e affrontare sistematicamente i colli di bottiglia al fine di aumentare i tassi di produzione. Questo non è affatto inusuale ed è in effetti comune nelle rampe di produzione come questa”.

La pausa arriva poco dopo che il CEO di Tesla, Elon Musk, ha ammesso di aver automatizzato eccessivamente la produzione delle auto.

“Sì, l’automazione eccessiva a Tesla è stata un errore”, ha twittato Musk un paio di giorni fa. Per essere precisi, mio ??errore. Gli umani sono sottovalutati “.