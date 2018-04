Fiat Chrysler: arrivano in Europa i nuovi motori Firefly e mild hybrid eTorque

Fiat Chrysler produrrà a partire dai prossimi mesi i nuovi motori FireFly e Mild Hybrid eTorque anche per l’Europa. La produzione dei nuovi motori che già da tempo vengono realizzati in Sud America, avverrà presso lo stabilimento Bielsko-Biala in Polonia. In quella fabbrica dunque saranno realizzati i propulsori benzina 1.0 a tre cilindri e 1.3 a quatto cilindri FireFly. In questa maniera questi motori inizieranno ad essere proposti anche in auto vendute nel vecchio continente. Per poter portare la produzione di questi motori in Polonia, il gruppo italo americano del numero uno Sergio Marchionne ha investito circa 250 milioni di euro. Inoltre la produzione dei nuovi motori FireFly garantirà l’assunzione di almeno un centinaio di lavoratori. Ricordiamo che attualmente nello stabilimento di Bielsko-Biala vengono prodotti i motori a benzina 0.9 TwinAir e diesel 1.3 MultiJet. I nuovi motori Firefly secondo indiscrezioni dovrebbero trovare spazio nella nuova versione di Fiat 500X che molto probabilmente sarà presentata al Salone Internazionale dell’auto di Parigi 2018, evento che si svolgerà in Ottobre. Il veicolo poi arriverà sul mercato tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019. Il crossover dovrebbe disporre nella sua nuova versione anche del motore mild hybrid eTorque Assist 48V. Questo propulsore è già presente su altri modelli venduti da Fiat Chrysler in altre parti del mondo come ad esempio il Pick Up RAM 1500.