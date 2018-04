Fondazione Cral: a piccoli “pasti” il Goi piazza sempre i suoi

Alessandria (Andrea Guenna) – Il Maligno mi dice che ad una cena in una trattoria dell’alessandrino, alla quale hanno preso parte l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, il neo deputato leghista “Ricardino” Molinari e l’inossidabile Agostino Gatti (82 anni… e poi dicono del Berlusca – nella foto), democristiano doc, membro uscente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (che non si capisce bene cosa ci stia a fare dato che la Cassa di Risparmio di Alessandria non c’è più), è stato deciso l’assetto del nuovo consiglio nominato stamane verso le undici e mezzo. Un organo che, in forza del nuovo statuto, vede ridotti da 9 a 5 i suoi membri. I consiglieri che scadono sono Gianni Ghe, Antonio Maconi, Corrado Calvo, Giancarlo Cerutti, Agostino Gatti, Gian Piero Mazzone, Fabrizio Priano e Claudio Simonelli. A questi subentrano Agostino Gatti (confermato), Giovanna de Bernardi, Luciano Mariano ed Egidio Rangone. Da sottolineare che la cura dimagrante ha privilegiato i politici a scapito dei tecnici come l’industriale Cerutti, il medico Maconi, gli avvocati Mazzone e Simonelli. Per gli ultimi due c’è da dire che, mentre Simonelli è un vecchio socialista, poi craxiano, senza forti appoggi, Mazzone è un pezzo da novanta del Goi cittadino (massoneria mandrogna) che è riuscito a piazzare il fratello notaio Luciano Mariano il quale, vista la riduzione di più della metà dei componenti del Consiglio, vale il doppio. Certamente questa operazione, Lega permettendo, è stata orchestrata dal Goi (come succede da almeno quarant”anni) che, per l’”Accordo del Ristorante”, pur di piazzare un suo adepto, in cambio ha accettato la conferma d’un democristiano doc – ma amico della Rossa – come Agostino Gatti.

Il vero protagonista di questo “rimpasto masso-bancario” in salsa leghista.

E io pago.