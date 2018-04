Mentre l’assistenza agli anziani in Piemonte è alla canna del gas, la Regione continua a sottrarsi alle sue responsabilità

Torino (Giulia Giraudo) – È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro programmato per lunedì 23 aprile tra i rappresentanti delle case di riposo private tutelate da Anaste e la Regione Piemonte per analizzare, e possibilmente risolvere, la grave crisi che da anni ha messo all’angolo le Rsa piemontesi e di conseguenza tutto il comparto dell’assistenza agli anziani. La causa principale della crisi è dovuta ad un’insolvenza diffusa e cronica da parte dell’Ente pubblico che ritarda in maniera insopportabile i pagamenti a danno soprattutto delle piccolissime imprese che contano solo 40-60 posti letto e che sono la stragrande maggioranza. Lo stanziamento regionale per il settore ammonta, dal 2013, a 280 milioni annui. Questa somma non è mai raggiunta e, anzi, decine di milioni (elaborazione su dati 2017 oltre 35 milioni) non sono utilizzati nel comparto socio-sanitario nonostante i cittadini piemontesi restino in attesa di un posto letto in RSA accreditata più di 3 anni, e nonostante che le Strutture dispongano di moltissimi posti letto vuoti che con fatica occupano in forma privata (spesso con gli stessi cittadini in lista di attesa). Inoltre l’incremento percentuale del piano tariffario si riversa su un inevitabile aumento delle tariffe, inevitabile per mantenere inalterato il numero di inserimenti in RSA mentre, sempre elaborando i dati 2017 forniti, emerge che solo il 2% delle risorse è dedicato alle “demenze”.

A questo punto per gli operatori la Regione deve farsi garante degli impegni assunti anche a proposito dell’incremento dell’attuale budget di 280 milioni di euro in misura percentuale pari a quello che sarà applicato al sistema tariffario regionale (preferibilmente introducendo meccanismi automatici che in tal senso valgano anche per il futuro quali, ad esempio, il tasso di aumento della popolazione anziana). Fra l’altro tale aumento nelle future annualità consentirà sperimentazioni sia sul tema delle demenze, che in favore della riduzione delle liste di attesa, con evidente risparmio sulla spesa sanitaria-ospedaliera a proposito dei ricoveri impropri. Inoltre gli operatori del settore chiedono un budget aggiuntivo e parallelo a quello già definito del comparto socio-sanitario dedicato esclusivamente alle demenze sulle quali ritengono occorra un focus specifico anche in termini programmatori, normativi e gestionali.

Il rinvio dell’incontro ha sorpreso un po’ tutti poiché era stato fissato da tempo ed è considerato vitale per la salvaguardia di un settore cruciale per la società: l’assistenza agli anziani. La situazione delle strutture private è davvero molto preoccupante e si rischia la paralisi. Molte case d riposo hanno dovuto chiudere i battenti e lasciare a casa ospiti e dipendenti, anche nella nostra provincia. Non bisogna poi dimenticare, fra le altre, l’Ipab di San Salvatore, il Borsalino di Alessandria sempre alle prese con bilanci-colabrodo, il Lercaro di Ovada, oltre a molte altre strutture più piccole che tirano letteralmente a campare. L’insensibilità della Regione Piemonte dimostra che non ci sono soldi e che gli assessori Ferrari e Saitta non sono in condizione di uscire dal culo di sacco in cui è finita l’assistenza e la sanità piemontesi. Non hanno risposte e, per questo motivo, continuano a rimandare il problema nella speranza che qualcosa cambi. Ma non è così che si risolvono i problemi.