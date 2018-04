Roma, trova 3 miliardi di lire in banca ma non può cambiarli in euro

Roma (Fulvio Fiano de “Il Corriere della Sera”) – Scopre di aver ricevuto un’eredità miliardaria ma non può goderne perché la somma è in lire. “Quando ho aperto la cassetta di sicurezza c’era una montagna di banconote da 500mila e 200mila lire. Uno choc. Non le dico la fatica per contarle: il totale fa due miliardi e 950 milioni. Di lire, appunto. Quindi nessun problema a portare la somma in Italia, perché si tratta di denaro privo di valore corrente, ma anche nessuna possibilità di intascarlo. Però non mi arrendo”.

La storia di Luigi C., raccontata da Il Tempo, comincia il 15 luglio 2017, quando a 89 anni si spegne suo nonno Francesco, imprenditore edile di un certo successo, che da Roma si era trasferito a Milano e poi da anni in Svizzera, a Lugano. “Sono l’unico erede di mio nonno paterno – racconta il 48enne funzionario di banca -, l’ultimo rappresentante della famiglia. I miei genitori sono morti nel 1993 e con lui mantenevo rapporti costanti. Fino a qualche anno fa ancora tornava a Roma. Sapevo che mio nonno era benestante, che avesse messo da parte una bella cifra. Mi ha lasciato due appartamenti, due conti correnti con somme ragguardevoli e un portafoglio di titoli azionari che ho già cambiato. Ma quando col direttore della Ubs di Lugano abbiamo aperto la cassetta di sicurezza, di cui niente sapevo, la sorpresa è stata enorme”. Come forte è stata anche la delusione quando la Banca D’Italia gli ha escluso la possibilità di convertire la somma in euro. Termine ultimo per fare richiesta era il 2012, a dieci anni dall’entrata in vigore del nuovo conio. E qui comincia la battaglia legale con l’assistenza degli avvocati della Fondazione italiana risparmiatori.

“Come potevo fare richiesta per una somma che neanche sapevo di avere? — si chiede l’erede — Per fortuna conduco una vita agiata e la somma ricevuta è già cospicua, ma è una questione di principio, sono soldi che mio nonno ha guadagnato e che è assurdo che vadano persi così. So che c’è la possibilità di una transazione al 70%, una parte la darei sicuramente in beneficenza, ma la dimenticanza di una persona sola e anziana non può costare tre miliardi».