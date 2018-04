Sparatoria a Novi che è sempre più il Bronx della provincia di Alessandria

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ormai a Novi sembra di essere nel Bronx e non si contano più gli accoltellamenti e le sparatorie per strada. Oggi pomeriggio verso le tre all’incrocio fra Corso Piave e Via Rattazzi, davanti ad una villetta gialla (nella foto il luogo dove è avvenuto il fatto), un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola ad un albanese di 44 anni già noto alle forze dell’ordine e un tempo residente in città che è stato ferito ad una coscia all’altezza dell’arteria femorale e al capo. Prontamente ricoverato all’ospedale non è in pericolo di vita ed è stato già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto, oltre ad una squadra del 118, sono giunti anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti tutto è avvenuto nella stradina sterrata laterale a via Urbano Rattazzi, nella zona della scuola primaria “Martiri della Benedicta”. Pare che l’autore della sparatoria sia già stato fermato dai carabinieri che mantengono uno stretto riserbo sulle indagini in corso.

A febbraio rapina in pieno centro

I fatti di sangue in città si susseguono ormai con una frequenza preoccupante da almeno due anni. Solo a fine febbraio due pregiudicati italiani di 41 e 42 anni, abitanti in città hanno aggredito a scopo di rapina due conoscenti rispettivamente di 53 e 50 anni residenti rispettivamente a Ovada e a Molare.

A gennaio accoltellato un novese in pieno giorno

Sempre quest’anno, a gennaio, nella zona vicina al Bar Principe un novese, Riccardo Giotta di 23 anni, è stato accoltellato da un marocchino di 19 anni che è stato poi arrestato dai carabinieri. Il Giotta è stato subito ricoverato all’ospedale ed è stato salvato.

Inutile dire che ormai Novi è diventata una città a rischio. Noi lo scriviamo da tempo e purtroppo i fatti ci stanno dando ragione. Qualcosa nel tessuto sociale di quella che era un gioiello di convivenza civile e di onesta e proficua laboriosità si sta trasformando in un luogo cove non si vive più sicuri.