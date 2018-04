Alessandria è tra le prime 16 città italiane per il noleggio delle Porsche

Alessandria – La crisi c’è, ma qui da noi facciamo finta che non ci sia. Così Alessandria fa parte del novero delle prime 16 città italiane in cui la Porsche ha scelto di attivare l’innovativo programma Flex Drive. Dopo tre mesi di sperimentazione il servizio è ora disponibile su oltre metà della rete vendita nazionale e offre ai clienti una formula di noleggio flessibile unica nel suo genere. Tra i centri già attivi c’è anche Alessandria, insieme ad Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Cuneo, Firenze, Latina, Mantova, Milano, Modena, Padova, Perugia, Torino, Verona e Vicenza. In Piemonte solo Torino ed Alessandria possono godere di questo privilegio. Evidentemente in Porsche non sanno che c’è stato il dissesto. O meglio, lo sanno ma sanno anche che il dissesto non c’era e la città è sana economicamente.

Canone unico per due vetture

Il cliente può scegliere un noleggio di 12 mesi che consente di scegliere la vettura perfetta per ogni occasione, abbinando vari modelli del marchio con un unico canone di noleggio senza anticipo e senza maxi-rata. Sarà quindi possibile utilizzare una Cayenne, una Macan o una Panamera durante la settimana e una sportiva 718 o 911 per il weekend o viceversa. Le due vetture selezionate saranno a disposizione esclusiva del cliente per la durata del noleggio: quella non utilizzata sarà custodita dal Centro Porsche di riferimento e disponibile con preavviso minimo. Al termine sarà possibile siglare un nuovo accordo e sostituire gli esemplari.

Superbollo incluso

Nel pacchetto di noleggio (il prezzo varia in base ad allestimento e modelli selezionati) sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, superbollo, l’assicurazione e la fornitura di pneumatici estivi e invernali, oltre al soccorso stradale. Il limite chilometrico annuo totale è di 40.000 km suddivisi in base alla tipologia di veicoli: 15.000 km massimi con i modelli due porte e 25.000 km con quelli a quattro porte. Per esempio, per una Macan e una 718 Boxster si parte da circa 3.300, mentre per una Cayenne e una 911 Carrera 4S, si comincia da circa 5.000 euro.