Possibile che Rita Rossa, presidente della provincia dal 2014 al 2017, non sapesse nulla di Arfea?

Alessandria (Andrea Guenna) – Nonostante le solite bufale propalate dai soliti pennivendoli (ma ormai i lettori li hanno ben individuati e non li leggono più visto il crollo delle vendite di certi fogliacci illeggibili) su Arfea la situazione è tutt’altro che chiara. In attesa del prossimo incontro in Prefettura che probabilmente si terrà martedì 24 aprile, voluto dalla prefetta Tafuri proprio perché non ci vede chiaro, nel precedente, avvenuto alla presenza, oltre che della stessa prefetta Tafuri, del presidente della Provincia Gianfranco Baldi e di Cesare Paonessa dell’Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico, il titolare di Arfea Francesco Franco ha detto che non c’è nessuna richiesta di concordato preventivo in continuità e che tutti i mezzi sono stati regolarmente revisionati e possono circolare. Excusatio non petita, accusatio manifesta? Chi lo sa. Resta il fatto che le revisioni Arfea le ha fatte anche a Bereguardo in un’officina che non avrebbe le strutture per controllare i mezzi pesanti. È del tutto evidente che ora la prefetta non si fida più per cui ha chiesto altra documentazione, i bilanci (quello del 2016 non è stato ancora chiuso per l’opposizione dei revisori) ed una dichiarazione scritta e autografa dello stesso Paonessa sulla regolarità dei servizi e sulla conformità dei mezzi. Stupisce che non sia stata ancora convocata in prefettura Rita Rossa che è stata presidente della Provincia dal 2014 al 2017, cioè al vertice dell’Ente che aveva la responsabilità del trasporto pubblico, oggi di competenza dell’agenzia regionale. Infatti la crisi Arfea sarebbe iniziata proprio nel periodo in cui l’ex sindaca alessandrina era anche al vertice dell’ente provinciale, ormai non più elettivo, e la mancata approvazione del bilancio 2016 avrebbe richiesto un intervento immediato da parte sua. Nulla è stato fatto e non è escluso che la prefetta Tafuri chieda conto anche a Rita Rossa che potrebbe essere convocata già alla prossima riunione.