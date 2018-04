Ricerche e studi agrologici sulla Libia

Relazione del primo viaggio della Commissione nominata dall’Onor. F. Nitti Ministro d’Agricoltura. Legatura editoriale tutta tela bordeaux con titolo in oro entro cornice dorata al piatto anteriore e al dorso, copertina rigida con abrasioni, risguardie con oscuramento, taglio di testa colorato, pagine patinate ben conservate, volume corredato con 2 tavole fotografiche in bianco e nero, di cui una all’antiporta raffigurante l’Arco romano sulla cima del Mergheb presso Homs e l’altra fuori testo raffigurante la missione presso Tagiura, 222 illustrazioni fotografiche in bianco e nero nel testo, 5 carte ripiegate a colori fuori testo (abbozzo di carta geognostica dei dintorni di Tripoli (Franchi), carta della distribuzione dei pozzi e delle sorgenti, nei dintorni di Tripoli (Franchi), carta dei diagrammi termo-udometrici (Trotier), pianta di un pozzo a due carrucole in un podere a Sciara el Beì (De Cillis), pianta delle case rurali delle oasi (De Cillis), uno schizzo topografico fuori testo della parte nord-occidentale della Tripolitania e numerose tabelle statistiche.

Edizione del 1912 – Prezzo € 40,00

