Storia del Terzo Reich

William Shirer, inviato speciale americano, vide per la prima volta Adolf Hitler la notte del 4 settembre 1934 a Norimberga, al fastoso e minaccioso raduno del partito nazista. Dopo aver udito parole sconvolgenti, e avvertito il terribile entusiasmo con cui erano accolte, tornò nella sua stanza dove si affrettò a fissare le proprie reazioni nel diario: “Là i piccoli uomini della Germania che hanno reso possibile il nazismo raggiunsero il più alto stato dell’essere che l’uomo germanico conosca: il dissolversi della loro anima e mente individuale – insieme alle responsabilità e ai dubbi e ai problemi personali – finché sotto le luci mistiche e al suono delle parole magiche dell’austriaco si sentirono completamente fusi nella grande massa tedesca”. È da questa emozione che è partito il desiderio di chiarezza di The Rise and Fall of the Third Reich, cui l’autore ha consacrato anni e anni di vita come testimone e giornalista dapprima, come aspirante storico in archivio poi.

Il libro narra l’ascesa e il crollo del Terzo Reich da Norimberga a Norimberga, ovvero il lungo incubo che comincia da quella fatidica notte in cui si proclamò l’inizio del millennio nazista e termina nel settembre 1946 con il processo che avrebbe condannato a morte o alla carcerazione i superstiti criminali nazisti.

