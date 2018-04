Carabinieri docenti di Legalità

Casale Monferrato – Una volta, 50 anni fa, si chiamava “Educazione Civica” e si studiava a scuola (elementari e medie) sui libri di testo, oggi si chiama “Formazione della Cultura della Legalità” e la insegnano i carabinieri.

Come sono cambiati i tempi!

La settimana scorsa, nell’ambito del progetto portato avanti dall’Arma dei Carabinieri a livello nazionale, si sono tenuti due incontri con alunni delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie, che hanno visto impegnate le Stazioni Carabinieri di Rosignano Monferrato e Vignale.

A Rosignano, gli alunni della locale Scuola Elementare hanno visitato la Caserma, accolti dal Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Paolo MARUBBIO, che ha illustrato i compiti dell’Arma e in particolare della Stazione, mostrando le attrezzature usate quotidianamente: radio, palette e kit per la rilevazione delle impronte digitali. Al termine della visita, è stato regalato loro del materiale promozionale e offerto un rinfresco.

A Vignale, il Comandante della Stazione, Maresciallo Capo Massimiliano Faraco, ha tenuto una conferenza presso la Scuola Media “F. Besso”, alla presenza di alunni a tutte le classi dell’Istituto, ai quali sono stati illustrati il lavoro quotidiano del carabiniere della Stazione e i vari reparti dell’Arma in cui si può essere impiegati. Gli alunni della Scuola Elementare “F. Mezzadra” hanno visitato la Caserma e, guidati dal Comandante della Stazione, hanno visionato le attrezzature usate quotidianamente nel servizio d’istituto.