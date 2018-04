Si tratta di un documentario del 2017, diretto da Richard Dale, Peter Webber, con Robert Redford e Diego Abatantuono. Uscita al cinema il 22 aprile 2018. Durata 95 minuti. Distribuito da Koch Media. Earth – Un giorno straordinario, è una dichiarazione d’amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano. L’inconfondibile voce di Diego Abatantuono accompagna gli spettatori nel viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai; luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione: zebre, pinguini, giraffe, le loro vite scorrono parallele nell’arco di un’unica indimenticabile giornata. Ci sono voluti cinque anni di riprese in 4K e dolby Athmos.

* DATA USCITA: 22 aprile 2018

* GENERE: Documentario

* ANNO: 2017

* REGIA: Richard Dale, Peter Webber

* ATTORI: Robert Redford, Diego Abatantuono

Megaplex Stardust Tortona

SALA 5

dal 19 aprile

domenica – 15:30 – 17:40 – 20:30

lunedì – 20:30

* PAESE: Gran Bretagna

* DURATA: 95 Min

* DISTRIBUZIONE: Koch Media