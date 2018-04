Ghost Stories è un film di genere drammatico, horror del 2017, diretto da Andy Nyman, Jeremy Dyson, con Martin Freeman e Alex Lawther. Uscita al cinema il 19 aprile 2018. Durata 98 minuti. Distribuito da Adler Entertainment. Ghost Stories, il film diretto da Andy Nyman e Jeremy Dyson, vede protagonista il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), un docente di psicologia. Noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi.

Quando, tramite una misteriosa lettera, gli viene affidato il compito d’indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i 3 casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, via via, attraverso un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente, non giungerà a un’angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.

* DATA USCITA: 19 aprile 2018

* GENERE: Drammatico, Horror

* ANNO: 2017

* REGIA: Andy Nyman, Jeremy Dyson

* ATTORI: Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Kobna Holdbrook-Smith, Jim Halfpenny, Paul Whitehouse, Daniel Hill, Paul Warren, Nicholas Burns, Deborah Wastell, Louise Atkins, Amy Doyle

* PAESE: Gran Bretagna

* DURATA: 98 Min

* DISTRIBUZIONE: Adler Entertainment