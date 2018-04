Marocchino trovato a terra con una ferita d’arma da fuoco alla testa

Alessandria – Stanotte poco prima dell’una i carabinieri hanno trovato un marocchino di 33 anni riverso a terra dolorante per una ferita di arma da fuoco alla testa nel parcheggio davanti all’albergo-ristorante a cucina giapponese Keiko, che si trova all’altezza di Via Marengo 130 alle porte della città (nella foto il luogo del ritrovamento). Avvisati gli operatori del 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato immediatamente operato. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Intanto gli uomini del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Norm e della Compagnia di Alessandria hanno iniziato le indagini sulle quali c’è il massimo riserbo.