Palermo – Si conclude con la Festa del libro la rassegna di BCsicilia “30 Libri In 30 Giorni”. L’iniziativa si terrà domenica 22 aprile 2018 nella Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi in via Maqueda, 257 a Palermo, organizzata da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dalla Coop. Dedalus, i labirinti dell’arte, e in collaborazione con ISSPE e GRE. Si inizia alle ore 10,00 con la visita guidata proprio alla Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, a cura della Coop. Dedalus. Alle ore 11,00 è invece prevista la tavola rotonda “Il futuro dell’editoria in Sicilia” con la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia a cui faranno seguito gli interventi di Dario Carnevale, dell’Istituto Poligrafico Europeo, di Pierangelo Giambra, della Giambra Editori, di Antonio Minutella per l’Edizioni Arianna, di Antonio Liotta di Medinova, di Giovanni Purpura per Ducezio Edizioni e di Toni Saetta della casa editrice Qanat. A coordinare il dibattito Rita La Monica, della Presidenza regionale di BCsicilia. Si riprende alle ore 14,30 con un laboratorio di scrittura creativa “La geografia delle parole” a cura di Rosa Gargiulo, scrittrice e Literaly manager. Invece alle ore 17,30 è prevista la presentazione del libro: “Il Simbolismo nella pittura europea. Dai Preraffaelliti all’Art Nouveau” della Storica dell’arte Teresa Pugliatti. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, sono previsti gli interventi di Eva Di Stefano, dell’Università di Palermo, di Nino Sottile Zumbo, Critico d’arte e di Ludovico Nicòtina, dell’Università di Messina. Coordina il dibattito Sabrina Patania, della Presidenza regionale di BCsicilia. All’incontro sarà presente l’autrice. Alle ore 19,00 è prevista la visita serale alla Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, guidata dai soci della Coop. Dedalus. Durante la giornata è prevista la lettura di brani di autori siciliani: Camilleri, Ciullo D’Alcamo, Maraini, Pitrè, Tomasi di Lampedusa, Torregrossa, Verga, Vittorini. La lettura sarà curata di Cinzia Carraro, Caterina Giordano, Stefania Inglese, Antonino Pulizzotto. Coordina il momento Ciro cardinale, della Presidenza regionale BCsicilia. All’interno della chiesa saranno inoltre esposti i volumi presentati durante la rassegna “30 Libri in 30 giorni”. Infine per festeggiare il 23 di aprile, giorno che l’Unesco dedica al libro, saranno offerti ai partecipanti 300 volumi in regalo

La Festa del libro conclude il lungo e suggestivo viaggio che ha portato alla presentazione, in vari centri della Sicilia, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. Un articolato itinerario culturale che è iniziato il 23 di marzo e si conclude il 22 di aprile 2018, i 30 giorni antecedenti il 23 aprile, che l’Unesco dedica alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore. Una iniziativa per contribuire a riscoprire il piacere e il fascino della lettura. Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private e che ha fatto tappa in diversi centri dell’isola: Palermo, Agrigento, Messina, Cefalù, Castellammare del Golfo, Mussomeli, Termini Imerese e tanti altri.

“L’obiettivo dell’iniziativa – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – è quello di valorizzare il libro come strumento indispensabile di informazione, apprendimento, svago e conoscenza: sottolineando che esso scandisce ancora i tempi della cultura. Una finestra aperta sul mondo che favorisce gli scambi di idee, utili per la crescita personale ed intellettuale e che ha consentito nel passato il progresso sociale e culturale dell’umanità e ancora oggi garantisce lo sviluppo e il mantenimento della stessa democrazia”.