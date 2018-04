Ritrovato a Gavi il commerciante novese scomparso da una settimana

Gavi – È stato ritrovato dai carabinieri il commerciante novese scomparso da casa da oltre una settimana. Si tratta di Claudio Romanini, 63 anni, titolare di un negozio di elettrodomestici sito a Novi in Via Cavallotti, sposato e padre di due figli maggiorenni. Sabato 14 aprile era uscito dal suo appartamento di Via Trieste dicendo di recarsi in negozio che è poco distante e se n’è andato al volante del suo furgone Citroen Jumpy. Da allora non ha più fatto ritorno a casa, ha staccato il cellulare e ha fatto perdere le sue tracce. La moglie ha sporto denuncia ai carabinieri i quali hanno iniziato le ricerche che si sono concluse sabato 21 aprile scorso, quando, grazie alle molte segnalazioni, è stato ritrovato a Gavi nel parcheggio della piscina comunale (nella foto). Ha detto di aver dormito nel suo furgone e, quando ha finito i soldi, di aver chiesto cibo ai passanti. Le sue condizioni di salute sono apparse buone anche se il morale è a terra. Tuttavia gli uomini della Benemerita non hanno ritenuto necessario nessun ricovero in ospedale per cui Claudio Romanini è stato riaccompagnato a casa. Ancora sconosciute le motivazioni del suo gesto.