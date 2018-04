Uomo di 58 anni esce di strada con la moto e perde la vita

Valenza – Un uomo di 58 anni è morto ieri pomeriggio verso le cinque e mezza dopo essere uscito di strada mentre, alla guida di una moto, percorreva la strada della Citerna che, partendo dall’incrocio con la strada tra Pecetto di Valenza e Valle San Bartolomeo, porta a Valenza (nella foto). Gli inquirenti non hanno ancora riferito le sue generalità. Dai primi accertamenti sembra che abbia perso il controllo del mezzo per cui è uscito di strada. Sul luogo dell’incidente è arrivata subito l’ambulanza ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sarà forse l’autopsia a stabile se sia morto a causa della caduta o per un malore che ha provocato la perdita del controllo della moto per cui è uscito di strada.