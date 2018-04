L’Articolo 18 non era un privilegio come quello delle multinazionali che privatizzano i profitti e statalizzano le perdite

Stavolta Diego Fusaro ci spiega perché l’articolo 18 non era un privilegio ma un diritto dei lavoratori, mentre i privilegi veri sono quelli concessi alle multinazionali ed al capitalismo sempre più avido e arrogante. Quello di oggi, infatti, è un capitalismo disumano che non ha niente in comune con quello sano e liberale di un tempo non troppo lontano tipico d’un ceto medio laborioso e attento ai diritti dei lavoratori. Un ceto medio che è stato spazzato via da una globalizzazione selvaggia e cinica che sta trasformando i lavoratori in deportati senza diritti.