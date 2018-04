Negano tutto i due arrestati per il ferimento del marocchino davanti al Keiko

Alessandria – Si attende l’udienza di stamane con la quale il gip potrebbe convalidare l’arresto effettuato sabato mattina nei confronti di un albanese e della sua compagna russa, ritenuti responsabili del ferimento del marocchino di 33 anni trovato dai carabinieri verso l’una di notte di sabato scorso riverso in una pozza di sangue nel piazzale dell’albergo ristorante Keiko con un proiettile conficcato nel cranio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Alessandria, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e, nonostante il proiettile abbia colpito la testa e non sia stato possibile rimuovere tutti i frammenti conficcati nel cranio, non è in pericolo di vita. La donna in passato aveva avuto una relazione con lui e l’incontro di quella notte era probabilmente dovuto al fatto che il marocchino vantava un credito che la donna, che sarebbe sua debitrice, non voleva pagare. Tuttavia i due arrestati, che si trovano in carcere, l’uomo ad Alessandria, la donna a Vercelli, continuano a negare ogni addebito anche perché in quel piazzale ci sarebbero stati anche alcuni spacciatori albanesi e il ferimento, secondo il racconto dei due arrestati, sarebbe dovuto a contrasti fra loro ed il marocchino. Le indagini, svolte dal sostituto procuratore Andrea Zito, non hanno ancora portato al rinvenimento della pistola.