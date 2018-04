Tu mi nascondi qualcosa è un film di genere commedia del 2018, diretto da Giuseppe Loconsole, con Giuseppe Battiston e Stella Egitto. Uscita al cinema il 25 aprile 2018. Durata 87 minuti. Distribuito da Eagle Pictures. I tre protagonisti del film, tutti molto diversi tra loro, hanno una cosa in comune: la ricerca della verità, che raggiungeranno solo dopo una serie di equivoci ed episodi tragicomici.

Il primo dei nostri personaggi è Valeria (Sarah Felberbaum), una fotografa provvisoriamente impiegata nell’agenzia del padre (Ninni Bruschetta) come investigatrice privata. Per errore si trova a pedinare la persona sbagliata e scopre che la compagna e futura sposa di Francesco (Giuseppe Battiston), un artista di strada fino a quel momento felicemente fidanzato, lo tradisce.

A causa di questo malinteso il matrimonio crolla. Oltre al danno anche la beffa: è la donna a lasciare Francesco, che piomba in una profonda depressione. Convinto che la responsabile del fallimento della relazione sia Valeria, Francesco si rivolge a lei e pretende che lo aiuti a rimettere insieme i cocci della propria vita.

Poi c’è Irene (Olga Rossi), che lancia un appello in televisione per denunciare la scomparsa del marito Alberto (Rocco Papaleo), un imprenditore di successo. Fortunatamente riesce a rintracciarlo: un ospedale le comunica che l’uomo si trova ricoverato nella struttura da circa quindici giorni in seguito a un incidente in mare. Alberto sta bene, ma ha perso completamente la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova una spiacevole sorpresa: una ragazza tunisina, Jamila (Rocío Muñoz Morales), è già al suo capezzale.

Si scoprono così gli altarini dell’uomo: aveva da tempo una doppia vita insieme a un’altra donna. Per fortuna o purtroppo, Alberto non ricorda nulla, né l’una, né l’altra, e ora dovrà intraprendere un percorso di riabilitazione mentre risolve questo complesso triangolo matrimoniale. La soluzione dei dottori? Vivere tutti sotto lo stesso tetto per aiutare Alberto a recuperare la memoria.

Infine Ezio (Alessandro Tiberi), uno scrittore di fantascienza che sta cercando di pubblicare il suo libro e nel frattempo fa il tassista, inizia a non tollerare più il lavoro da pornostar della moglie Linda (Stella Egitto). Tuttavia, lei è felice e realizzata, si sente soddisfatta della propria vita, piena di amore e di fedeltà. Ma quando Ezio inizia a essere pensieroso e a sospettare che tra Linda e un partner lavorativo ci sia altro, si rende conto di non essere quell’uomo libero, senza pregiudizi e tabù che credeva di essere. I rapporti sessuali della moglie con i colleghi, tutti dovuti a ragioni cinematografiche, non gli vanno più a genio come prima e il loro rapporto inizia a vacillare.

DATA USCITA: 25 aprile 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Giuseppe Loconsole

ATTORI: Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales, Rocco Papaleo, Olga Rossi, Alessandro Tiberi, Eva Robin’s, Simon Grechi, Ninni Bruschetta, Federico Tolardo, Jonis Bascir, Valerio Da Silva.

