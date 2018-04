Una tripletta di Marconi regala la Coppa Italia di Serie C all’Alessandria

Alessandria (Alessandria 3 – Viterbese 1) Gianmaria Zanier – È una giornata praticamente estiva, col Moccagatta quasi completamente esaurito in ogni ordine di posti a disposizione. Questa è la cifra dell’importanza del match per cui è inevitabile che la partenza delle due squadre sia molto accorta, dato che ogni errore può essere fatale. Non a caso, la prima conclusione degna di nota arriva soltanto al 7’ (con un tiro di Marconi dalla distanza abbondantemente fuori dallo specchio della porta) e la seconda tre minuti dopo (con Sestu che, sempre dalla distanza, calcia alto sopra la traversa). Subito dopo, però, arriva la doccia gelata: sulla fascia destra l’arbitro concede il vantaggio nonostante un fallo di Gatto su Celiento. Cross al centro e di piatto Di Paolantonio punisce Pop, che oggi sostituisce tra i pali l’indisponibile Vannucchi. È soltanto l’11’ e per i Grigi è tutto da rifare. La reazione arriva concretamente verso il quarto d’ora, con Gonzalez che di sinistro prova la conclusione, ma la palla è deviata in angolo da un avversario. Sugli sviluppi, ecco un cross sulla fascia destra, colpo di Testa di Celjak, ma Iannarilli è reattivo e neutralizza con una bella presa plastica. Subito dopo azione dubbia nell’area della Viterbese, ma l’arbitro fischia un fallo del “Cartero” su Rinaldi. Al 25’ Sestu si destreggia fra un paio di avversari e riesce a servire Nicco: sembra un’occasione particolarmente propizia, ma il numero 8 grigio è anticipato da un difensore. Il relativo corner è battuto da Gonzalez con la consueta traiettoria velonosa, ma Iannarilli allontana coi pugni. La posta in palio è altissima e in campo c’è molto nervosismo che condiziona in primis Marconi, Nicco e Gatto. Il previsto time-out, al 27’, arriva al momento giusto. Intanto si scaldano già Fischnaller e Chinellato, per cui è possibile il passaggio al 4-3-2-1. Alla mezz’ora su cross di Caljak, Iannarilli esce ancora di pugno e, contemporaneamente, travolge Celiento, mentre tre minuti dopo Marconi, su cross di Gazzi, non riesce a fare una torsione completa, essendo anche disturbato da Rinaldi. A stretto giro di posta, Sestu prova il gol dell’anno, al volo dopo uno stop a seguire, ma la palla è altissima e finisce in Gradinata Nord. Al 35’ l’arbitro non concede un fallo ai Grigi su Nicco e nel prosieguo, Piccolo trattiene leggermente l’attaccante gialloblù Jefferson che si lascia cadere al suolo (e ci rimane per un paio di minuti), ma per l’arbitro è tutto regolare. Mister Marcolini vede poco movimento sulle fasce e decide di invertire le posizioni di Sestu e Gonzalez. Non a caso, il primo tempo si chiude con una combinazione dei due, in collaborazione con Nicco, ma il tiro a rientrare del “Cartero” è deviato in angolo. Nell’intervallo, così il Direttore Sportivo dell’Alessandria Massimo Cerri ai microfoni di Rai Sport: “La squadra è viva. Complice anche il caldo, la partita si deciderà grazie alla migliore condizione atletica. Noi vogliamo ripagare a tutti i costi questo pubblico davvero meraviglioso”. All’inizio del secondo tempo, però, è la Viterbese a partire meglio, con Calderini e Vandeputte che seminano il panico nell’area grigia, ma Pop è bravissimo e coraggioso a chiudere col corpo e a trattenere il pallone tra le braccia. Al 52’ Nicco ci prova con una serpentina, ingannando anche l’ultimo baluardo Sini, ma il suo tiro preciso e potente è neutralizzato da un’altra spettacolare parata di Iannarilli. Passano cinque minuti e arriva l’occasione concreta per pareggiare: cross al centro di Nicco e Sini anticipa Marconi toccando la palla col braccio. È rigore e Marconi, al 57’ e 57’’ secondi esatti, insacca alla sinistra di Iannarilli. Il bello, però deve ancora venire quando, al 61’, dopo un colpo di testa di Gazzi in area gialloblù, Michele Marconi imita CR7 in tutto e per tutto, realizza una rovesciata da cineteca. Il Moccagatta è in delirio. Il numero 9 grigio è davvero gasatissimo e sembra in stato di grazia anche quando poco dopo scambia ripetutamente la palla (prima di tacco e poi di piatto) in un fraseggio stretto con Gatto, prima che quest’ultimo sia fermato in area gialloblù ai limiti della regolarità: poteva starci un secondo rigore ma l’arbitro non si sente di assegnarlo. La reazione della Viterbese c’è ma è sterile. Ad esempio, al 66’, quando Vandeputte libera Celiento che conclude con un tiro potente ma centrale e Pop para senza problemi. Mister Sottili passa al 4-3-2-1 inserendo Bizzotto e Mendez per Baldassin e Vandeputte e, di lì a poco, De Sousa per Peverelli. Al 71’ Barlocco si mette in proprio sulla fascia sinistra e viaggia come un pendolino, tanto che nè Gonzalez, ne’ Marconi, ne’ altri compagni di squadra riescono a tenere la sua velocità per un’eventuale conclusione, con la difesa viterbese che si salva in affanno. Il canovaccio degli ultimi venti minuti di gara è chiaro: l’Alessandria ha inevitabilmente abbassato il baricentro per fare densità a centrocampo, salvo poi colpire in ripartenza, ad esempio con Gonzalez al 76’, che con una staffilata impegna Iannarelli. Il secondo time out della partita al 78’ arriva come una liberazione soprattutto per i nostri che riprendono fiato e trovano la forza per ripartire con rinnovato slancio. Un minuto dopo, infatti, Sestu (forte della sovrapposizione di Celjak sulla fascia destra) crossa al centro, passaggio di Nicco al volo di esterno e Marconi, dopo uno stop di petto, realizza la tripletta che consente al bomber di portarsi a casa il pallone e all’Alessandria di mettere in bacheca un’altra Coppa Italia di Serie C dopo 45 anni. Dopo il triplice fischio finale e l’inizio della grande festa in campo e sugli spalti, il Presidente Luca di Masi è ovviamente raggiante ai microfoni di Rai Sport: “Sono fiero di avere riportato il popolo grigio allo stadio. Adesso sotto, con la parte finale del Campionato e con gli eventuali play-off. Marcolini è il nostro uomo in più”.

Alessandria (4-3-3): Pop; Celjak, Piccolo, Giosa, Barlocco; Gatto, Gazzi, Nicco (90’ Ranieri); Gonzalez (83’ Blanchard), Marconi (84’ Fischnaller), Sestu. In panchina: Ragni, Lovric, Sciacca, Gjura, Fissore, Usel, Bellazzini, Chinellato, Kadì. All. Marcolini.

Viterbese (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, Peverelli (72’ De Sousa); Di Paolantonio, Benedetti, Baldassin (68’ Bizzotto); Vandeputte (68’ Mendez), Jefferson, Calderini. In panchina: Micheli, Cenciarelli, Mbaye, Zenuni, Sané, Pini, Pandolfi, Atanasov, Mosti. All. Sottili.

Gol: 12′ Di Paolantonio, 57’ (R) Marconi, 61’ Marconi, 85’ Marconi.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo.

Guardalinee: Marco Cecchi di Pistoia e Christian Zanardi di Genova.

Spettatori: 4691