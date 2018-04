Bella Ciao, la canzone dei partigiani che i partigiani non hanno mai cantato

di Andrea Guenna – A Milano il corteo del 25 Aprile è stato contestato dai centri sociali che, in difesa dei palestinesi, hanno preso di mira soprattutto la rappresentanza ebraica (nella foto de La Stampa) ma hanno anche molto fischiato la canzone dei partigiani Bella Ciao che, in verità, dei partigiani non era in quanto è stata composta da Enzo Biagi nell’immediato dopoguerra cambiando le parole d’una canzone popolare delle mondine piacentine che faceva così:

Alla mattina appena alzate

O bella ciau, bella ciau, bella ciau, ciau ciau

Alla mattina appena alzate

in risaia tocca andar.

E fra gli insetti e le zanzare

O bella ciau…

E fra gli insetti e le zanzare

un dur lavoro tocca far.

Il capo in piedi col suo bastone

O bella ciau…

Il capo in piedi col suo bastone

e noi curve a lavorar.

O mamma mia, o che tormento!

O bella ciau…

O mamma mia, o che tormento

io ti invoco ogni doman.

Ma verrà un giorno che tutte quante

O bella ciau…

Ma verrà un giorno che tutte quante

lavoreremo in libertà.

(Ad libitum)

Quindi anche Bella Ciao è l’ennesima balla della storia dei partigiani che, per dirla con Giampaolo Pansa, è falsa al 90%.

Ora se ne rendono conto un po’ tutti, anche perché le balle stanno rarefacendosi per il semplice fatto che chi le ha sempre raccontate è morto e chi le racconta ancora è molto avanti negli anni e se non è ancora passato a miglior vita, lo sarà presto. E se ai racconti diffusi mentendo si sostituisce la storia, col suo rigore, con la sua scientifica autorevolezza, si capisce perché le balle raccontate fino a ieri saranno spazzate via dalla verità che sta venendo sempre più a galla. Inesorabile come sempre.

Purtroppo noi italiani ci siamo accorti tardi che siamo stati presi in giro per oltre settant’anni, anche se ai cortei del 25 Aprile sono sempre di più ogni anno che passa quelli che contestano.

E, badate bene, non sono giovani di destra ma di sinistra, dei centri sociali, che criticano i loro cattivi maestri perché si sentono presi in giro dalle balle che hanno gabellato come verità.

Quale Risorgimento? Quale Patria?

Ma il problema italiano non è solo della storia falsa al 90% che ci fanno studiare a scuola e ci impongono nella società, perché gli italiani non hanno punti di riferimento, non si sentono a casa, non sentono la loro Patria che è infangata dalla menzogna.

Come fa l’Italia ad essere considerata un bene comune da tutti gli italiani se basa le sue fondamenta su un mucchio di menzogne? Come fa l’Italia ad essere orgogliosa del suo passato se questo passato annovera tradimenti, opportunismi, delitti di ogni genere? Lo stesso Inno Nazionale è stato scritto da un Patriota, Goffredo Mameli, morto a soli 22 anni il 6 luglio 1849 mentre combatteva sulle barricate a Roma in difesa della Repubblica Romana contro il potere temporale del Papa Re. Ma come fa l’Italia ad essere orgogliosa dei suoi eroi se lo stesso Garibaldi fu ferito dai bersaglieri piemontesi sull’Aspromonte che gli spararono il 26 agosto 1862? Ma come fa?

Dove sono i fascisti?

E come fanno gli italiani a fidarsi di chi li governa se appena dopo il fascismo moltissimi fascisti erano in parlamento in qualità di politici antifascisti inneggianti alla Liberazione? Come fanno a fidarsi di coloro i quali, appena hanno potuto, sono saliti sul carro del vincitore. Non solo i politici, perché anche intellettuali e giornalisti hanno cambiato casacca in fretta e furia come Enzo Biagi, balilla, avanguardista, membro della Gioventù italiana del littorio e del Gruppo universitario fascista; Giorgio Bocca, fascista; Eugenio Scalfari, fascista; Dario Fo, combattente volontario in camicia nera per la Repubblica Sociale Italiana.

Nel 1942 Eugenio Scalfari, il fondatore del quotidiano La Repubblica, scriveva: “Un impero del genere (l’Italia fascista, n.d.r.) è tenuto insieme da un fattore principale e necessario: la volontà di potenza quale elemento di costruzione sociale, la razza quale elemento etnico, sintesi di motivi etici e biologici che determina la superiorità storica dello Stato nucleo e giustifica la sua dichiarata volontà di potenza”. E Giorgio Bocca su La Provincia Granda il 4 agosto del 1942 scriveva: “Questo odio degli ebrei contro il fascismo è la causa della guerra attuale. La vittoria degli avversari sarebbe una vittoria degli ebrei. A quale ariano, fascista o non fascista, può sorridere l’idea, in un tempo non lontano, d’essere lo schiavo degli ebrei?”.

L’Italia secondo Dante

Ma i mali dell’Italia, che sono i grossi difetti degli italiani, non sono una novità, sono mali antichi, oserei dire atavici, secolari, se lo stesso Dante nella Divina Commedia ebbe modo di scrivere: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!” (Purgatorio; Canto VI – versi 76-151).

Senza un sentimento di appartenenza alla Patria, gli italiani sono destinati, oggi più che mai, al declino. Basta guardare il popolo tedesco, compatto, orgoglioso, e quello inglese che non si è mai arreso in tutta la sua storia. Nessun tedesco e nessun inglese metterebbe mai in discussione la Patria, la lealtà verso lo Stato, l’impegno di non lasciare indietro nessun connazionale.

E si capisce come sia possibile che in Italia, fra le tante, si creda anche alla panzana di “Bella Ciao”, la cosiddetta canzone dei partigiani che i partigiani non hanno mai cantato.

Tradimenti e opportunismi

Siamo arrivati al punto che in Italia appena si arriva nella stanza dei bottoni si ruba, ci si riempiono le tasche. Poi si tradisce appena le cose si complicano e ci si mette a disposizione di chi vince. Ma come possiamo noi italiani essere credibili, come possiamo essere considerati affidabili? Traditori e mentitori, ladri di polli e appartenenti al Paese di Pulcinella, ecco come ci considerano in gran parte all’estero. A tutto ciò hanno contribuito certe frange comuniste che hanno tentato, forzando la storia e approfittando della situazione, di raggiungere il potere con la violenza. Certi comunisti, prima hanno negato i loro crimini, e poi hanno addossato la responsabilità di quei crimini sulle spalle degli altri. Si sono forse dimenticati di quando fomentavano le più assurde lotte studentesche degli anni settanta che hanno portato al progressivo sfascio della scuola? Ed oggi si lamentano perché la scuola è ridotta com’è ridotta. Si sono forse dimenticati degli scioperi selvaggi e politici che hanno distrutto la classe media e la media impresa? Ed oggi si lamentano perché non c’è lavoro. Si sono dimenticati cos’erano le Brigate Rosse e quello che ha più volte dichiarato Alberto Franceschini, uno dei fondatori, comunista, figlio e nipote di comunisti, che ha definito il terrorismo rosso come la continuazione della lotta partigiana per il trionfo del comunismo?

Un referendum controverso

Come fa l’Italia, questa Italia, a risollevarsi se, per esempio, non è mai stata fatta piena luce sul referendum “Repubblica o Monarchia” del 2 giugno 1946? Come fanno certi politici considerati “Padri della Patria”, che ovviamente sapevano perfettamente come erano andate le cose, a non sentire un profondo senso di colpa essendo al corrente che il 4 giugno i carabinieri, a metà spoglio, comunicarono a Pio XII che la Monarchia si avviava a vincere, e nella mattinata del 5 giugno, De Gasperi annunciò al Re Umberto II che la Monarchia aveva vinto. Forse non sanno i politici italiani che a un certo punto circa 200 funzionari furono inseriti illegalmente al Viminale dal ministro della giustizia Togliatti per la revisione di 35.000 verbali circoscrizionali e sezionali? Forse si sono dimenticati delle indegne pressioni ed intimidazioni che avrebbero influenzato i giudici della Corte di Cassazione?

Il tortonese Romita e le schede elettorali fantasma

A scrutinio chiuso, dopo che i rapporti dell’Arma dei Carabinieri, presente in tutti i seggi, segnalarono al Ministro degli Interni Giuseppe Romita da Tortona la vittoria della Monarchia, iniziarono una serie di oscure manovre, ancora non del tutto chiarite, per cui nella notte tra il 5 ed il 6 giugno i risultati si capovolsero in favore della Repubblica con l’immissione di una valanga di voti di dubbia provenienza. La cosa non ha mai convinto gli italiani informati e onesti che hanno cercato e cercano ancora di capire cosa sia veramente successo, anche perché sommando le nuove schede elettorali alle precedenti il numero dei votanti è risultato essere addirittura superiore al numero degli iscritti al voto, per cui i voti giunti al Ministero dell’Interno all’ultimo momento, che avevano dato la vittoria alla repubblica, sarebbero scaturiti dal nulla.

Con questi presupposti, con questa miserabile storia patria fatta di inganni, tradimenti e menzogne, con questo andazzo che affonda le sue radici nella notte dei tempi e viene da lontano, come fanno gli italiani a guardare in faccia la realtà, a sperare nel futuro?

È una brutta storia la nostra, se lo stesso principe Metternich, al congresso di Vienna del 1815, ebbe modo di dire: “La parola Italia è un’espressione geografica, una qualificazione che riguarda la lingua, ma che non ha il valore politico che gli sforzi degli ideologi rivoluzionari tendono ad imprimerle”. A distanza di oltre due secoli non è cambiato molto. Ecco perché dubito che possiamo farcela: stavolta, a differenza che in passato, non ci salva più nessuno.

Tuttavia è nostro dovere di italiani provarci, per non avere rimpianti, ma soprattutto perché ce la possiamo fare in quanto, pur avendo ai piedi zavorre pesantissime piene di bugie, riusciamo ad arrivare sempre in finale e, se ci togliamo quelle zavorre, le gare saranno tutte nostre. Cerchiamo la verità e tutto il resto ci sarà dato di conseguenza.

Viva l’Italia libera e liberale.