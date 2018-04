Belpietro, Del Debbio e Giordano epurati da Berlusconi che vuole dei servi e non dei giornalisti, mentre continua la saga delle Parodi

Licenziati i tre popolari giornalisti di Rete 4 Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio e Mario Giordano, che Silvio Berlusconi, dopo la scoppola delle ultime elezioni presa da Forza Italia, considera i responsabili della sconfitta elettorale a causa delle loro presunte simpatie per la Lega che li avrebbe portati a dare più visibilità al Carroccio anziché al partito del presidente. Intanto continua la telenovela delle sorelle Parodi che continuano a darsi da fare per non perdere posizioni nell’ambito dell’ambiente televisivo.