Per il marocchino ferito indagato anche un astigiano per favoreggiamento

Alessandria – Proseguono le indagini sul grave fatto di sangue che ha visto un marocchino di 33 anni, gravemente ferito alla testa, trovato a terra da una pattuglia della Questura in una pozza di sangue verso l’una di sabato 21 aprile nel piazzale antistante l’hotel Keiko in Via Marengo alle porte della città. Dopo l’autore della sparatoria, l’albanese Daja Vangjel di 44 anni e la sua compagna russa Liudmila Makhanava di 29 anni, che ha avuto una relazione col ferito, è finito nei guai anche un uomo di Nizza Monferrato che ha ospitato i due in casa sua dopo la sparatoria fornendo loro anche un alibi. Per lui l’accusa è di favoreggiamento mentre i primi due sono finiti in carcere per concorso in tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e da motivi abbietti e futili, anche se all’udienza di convalida, presente il difensore Alexia Cellerino, il gip Tiziana Belgrano ha disposto la messa in libertà della donna. La pistola, al momento, non è stata trovata mentre l’albanese, che ammette di aver sparato, ha detto di aver strappato l’arma di mano a un connazionale del marocchino ferito. Come già anticipato, alla base del diverbio sfociato nel ferimento c’è la rivendicazione di soldi che il marocchino ha prestato alla russa quando stavano insieme. Si tratta di 1500 euro. I due hanno iniziato a litigare fino a quando l’albanese ha sparato al marocchino ferendolo alla testa. I medici che lo hanno operato salvandogli la vita hanno tolto molti frammenti del proiettile che si è conficcato nel cranio. Per fortuna la pallottola si è incastrata e la vittima non è morta. Le indagini sono coordinate in procura dal pm Andrea Zito, e condotte in collaborazione da carabinieri e polizia agli ordini rispettivamente di Giacomo Tessore e Francesco Ammirata.