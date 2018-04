Aral bloccata dalla Provincia perché esaurita

Solero – Il dottor Claudio Coffano (nella foto) della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria ha firmato il decreto che sospende i conferimenti alla discarica Aral di Solero-Quargnento che è stata dichiarata esaurita in quanto è stato superato il livello massimo autorizzato. All’azienda di smaltimento che fa capo ad un consorzio intercomunale si concedono 90 giorni per il ripristino dei livelli previsti dalla legge. Nella tarda mattinata di ieri c’è stata una riunione a Palazzo Ghilini che ha visto intorno al tavolo Claudio Coffano, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi e l’assessore all’ambiente del Comune di Alessandria (che detiene il 94% delle quote di Aral) Paolo Borasio. In attesa che si realizzi la settima vasca che consentirebbe di tornare alla normalità si sta pensando di conferire i rifiuti all’inceneritore. I soldi ci sarebbero e i lavori sono già stati affidati tramite gara ma si attende la sentenza del 10 maggio del Tribunale di Novara che deve decidere sul pignoramento di 2 milioni di euro chiesto dalla Koster, ditta che aveva realizzato le precedenti vasche e che vanta il credito milionario nei confronti di Aral per cui i soldi per la settima vasca potrebbero entrare nel pignoramento.